Laufenburg Anlagen gut in Schuss: Gartenfreunde Storchenmatt ziehen Bilanz

Gartenfreunde Storchenmatt ziehen Bilanz. Vorsitzende ehrt langjährige Mitglieder. Verein sucht für Gartenklause neuen Pächter.

Niederhof (her) Nicht, wie gewohnt, in der Gartenklause, sondern im Engel in Niederhof, fand die Hauptversammlung der Gartenfreunde Storchenmatt, statt. Wie Vorsitzende Sandra Kaiser erklärte, ist die zur Shisha-Bar umfunktionierte Gartenklause, seit dem Herbst vergangenen Jahres geschlossen und wird vom bisherigen Pächter, Baris Tek, nicht weiter geführt. Deshalb sucht der Verein ab dem nächsten Frühjahr einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin, der die Gartenklause in herkömmlicher Weise mit einfachen, auch deutschen Gerichten, führt.

Die Hauptversammlung, zu der am Freitagabend 50 Mitglieder gekommen waren, konnte in diesem Jahr schnell über die Bühne gehen. Der Vorstand, mit Sandra Kaiser als Vorsitzende an der Spitze, der auf der letzten Hauptversammlung zum größten Teil neu gewählt wurde, hatte alles gut vorbereitet. Dieses Mal stand nur die Wiederwahl vom 1. Obmann Zeno Kaiser, der das Amt bereits seit 2011 ausübt auf der Tagesordnung. Sie erfolgte einstimmig. Der Kassenbericht, den Dietmar Kaiser vortrug, wies ein ziemliches Minus auf, das durch den Schaden an der Abwasser-Hebeanlage verursacht wurde.

Die beiden Kassenprüferinnen, Renate Kubacki und Brigitte Willi, bescheinigten Dietmar Kaiser eine einwandfreie Kassenführung und nahmen im Anschluss die Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstandes vor, den die Vereinsmitglieder einstimmig bestätigten.

Aus dem Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Carola Schröder ging hervor, dass die Mitglieder dafür sorgten, dass die Gartenanlage durch das Leisten der Gemeinschaftsarbeit gut in Schuss gehalten wurde und notwendige Reparaturen am Dach der Gärtnerklause schnell erfolgten. Zu den Höhepunkten zählten das Lichterfest, der Gärtnerhock und das Aufbauen der neuen Schaukel, die mit Hilfe der Spende der Sparkasse angeschafft werden konnte.

Nach dem Tätigkeitsbericht der neuen Leiterin der Frauengruppe, Liane Lychlik, die bei ihren monatlichen Treffen viel Spaß hatten und den Grußworten von Bürgermeister Stellvertreterin, Gabriele Schäuble, die sich besonders lobend über das Lichterfest äußerte, nahmen die Vorsitzende Sandra Kaiser und ihr stellvertreter Hans Willi die Ehrung der Jubilare vor: 40 Jahre gehört Anneliese Mücke dem Verein an und Hermann Lange, Hans-Günter Graf und Wolfgang Schwarz hielten dem Verein 25 Jahre die Treue.

Der Verein

Die Gartenfreunde Storchenmatt (1958 gegründet) zählen 65 Mitglieder. Die 40 Parzellen auf dem Gelände sind alle verpachtet. Sandra Kaiser ist die Vorsitzende des Vereins, ihr Stellvertreter ist Hans Willi.

