Rhina An der Hebelschule in Rhina beginnt bald eine neue Ära

Die Hebelschule Rhina wird zum neuen Schuljahr zur Ganztagesschule umgewandelt. Der Gemeinderat hat nun die letzten Hürden beseitigt und die Preise für die Kinderbetreuung festgelegt. Außerdem erhält die Schule eine neue Leiterin: Stefanie Brand wird Nachfolgerin des scheidenden Rektors Josef Droll-Lehner.

Laufenburg/Rhina – An der Hebelschule in Rhina bricht zum nächsten Schuljahr in doppelter Hinsicht eine neue Ära an: Zum einen wird die Grundschule zur Ganztagsschule umgewandelt, die sich noch dazu einer überraschend großen Nachfrage erfreut. 94 Anmeldungen gab es, noch bevor die Betreuungspreise festgelegt waren. Zum zweiten wird die bisherige Konrektorin Stefanie Brand die Nachfolge von Schulleiter Josef Droll-Lehner antreten, der in den Ruhestand geht. Vom Laufenburger Gemeinderat gab es für beides viel Zuspruch – und einhellige Zustimmung.

Das Angebot: Dreimal wöchentlich wird es von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr Unterricht geben, mit einer einstündigen Mittagspause von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Am Mittwoch und Freitag beginnt der Unterricht um 7.30 Uhr, ist aber nur vormittags. Am Nachmittag gibt es Arbeitsgruppen und andere Angebote. Diese werden laut Stefanie Brand im Wesentlichen von den Lehrern auf die Beine gestellt. Zwar seien auch Vereine kontaktiert worden. Für diese gestalte sich eine Beteiligung allerdings schwer. Abgesehen davon wird es eine Frühbetreuung vor dem Unterricht ab 7 Uhr und eine Anschlussbetreuung von 15.30 Uhr bis 17 Uhr geben. "Wir haben versucht, ein Angebot zu finden, das eine möglichst große Breitenwirkung hat. Dieses lässt sich bei Bedarf schnell ausbauen", so Bürgermeister Ulrich Krieger.

"Die Nachfrage hat alle Erwartungen übertroffen", wie die künftige Schulleiterin Brand dem Gemeinderat darstellte. 94 Anmeldungen gibt es für das Ganztagesangebot – das ist mehr als die Hälfte der 180 Kinder, die die Grundschule besuchen. Kalkuliert hatten Schule und Stadt mit höchstens 40. Mit den bestehenden Kapazitäten könnten laut Brand bis zu 120 Kinder die Ganztagesbetreuung nutzen. 86 Anmeldungen gibt es für das Mittagessen. Die hohen Anmeldezahlen bringen für die Stadt Mehrkosten in Höhe von 27000 Euro mit sich, so Krieger. Es müsse zusätzliches Inventar beschafft, aber auch in Küchentechnik und bauliche Maßnahmen investiert werden. Derweil habe die Stadt zwischenzeitlich Personal und ein Catering-Unternehmen für die Essensausgabe gefunden. 17 Anmeldungen gibt es derweil für die Frühbetreuung, 14 für die Anschlussbetreuung. Preise: Die Teilnahme am Mittagessen kostet Schüler monatlich 45 Euro. Eltern müssen bereits am Schuljahresbeginn verbindlich das Mittagessen buchen. Etwaige Fehltage, Ferien und Klassenausflüge seien bereits berücksichtigt, so Stefanie Brand. die Frühbetreuung schlägt mit 40 Euro pro Monat zu Buche, die Anschlussbetreuung kostet 25 Euro. Nehmen Eltern für ihr Kind das komplette Paket in Anspruch, müssen sie monatlich also maximal 110 Euro berappen. Zum Vergleich: Ein Ganztagesplatz in der Kinderkrippe Löwenburg kostet 383 Euro pro Monat. Die Stadt müsse dennoch jährlich ein Defizit schultern, das im besten Fall bei 18000 Euro liegt, so Krieger. Doch diese Kosten sollte eine Kommune nicht scheuen: "Die Stadt profitiert in jedem Fall, denn wir können nun ein durchgehendes Betreuungsangebot für Kinder von einem bis zehn Jahren bieten."

Die neue Rektorin

Stefanie Brand (44) wird mit Beginn des neuen Schuljahres Rektorin der Hebelschule. Sie unterrichtet bereits seit neun Jahren an der Schule in Rhina. Zuvor war sie in Hamburg tätig, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Als es ihren Mann beruflich an den Hochrhein zog, sei sie mitgekommen und hier schnell heimisch geworden. Sie ist derzeit Konrektorin der Hebelschule, außerdem ist sie Klassenlehrerin einer zweiten Klasse. Sie war in den vergangenen zwei Jahren federführend für die Vorbereitung des Ganztagsschulkonzeptes am Schulstandort Rhina verantwortlich. Der Gemeinderat hatte sich bereits in nicht-öffentlicher Sitzung für Brand ausgesprochen. Am vergangenen Freitag sei die Bestellung von Stefanie Brand zur neuen Rektorin offiziell vom Schulamt bestätigt worden, wie Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte: "Aus unserer Sicht ist sie die Idealbesetzung für diese Stelle", betonte er. Der bisherige Schulleiter Josef Droll-Lehner geht im Sommer nach 43 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Er wird am 14. Juli mit einer Feier offiziell verabschiedet. (msb)

Die künftige Rektorin der Hebelschule