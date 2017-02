Laufenburg An Grundschule Rhina weiter Akkordeon-AG

Harmonika-Orchester Laufenburg hält Hauptversammlung ab. Die Aufgaben im Vorstand werden neu verteilt.

Laufenburg – In der Hauptversammlung vom Harmonika-Orchester Laufenburg rachten die Wahlen innerhalb des rollierenden Systems durch Um- und Neubesetzungen ein neues Vorstandsteam. Nach dem der bisherige Vorsitzende Ralf Rotzinger sich für den Schriftführerposten entschieden hatte, steht künftig das Vorstandstrio mit Sabrina Munoz Gerteis, Corina Heller und Martina Frei an der Vereinsspitze. Neuer Kassierer ist Markus Kocum und die beiden neuen Beisitzerinnen sind Renate Ebner und Iris Tolksdorf.

Dank der guten Vorbereitung war das Prozedere für Bürgermeister Ulrich Krieger als Wahlleiter eine leichte Aufgabe. Er dankte dem Verein für dessen Engagement und den unübersehbaren Beitrag zu einem innig empfundenen Laufenburger Heimatgefühl. Vor allem auch die wertvolle Jugendarbeit, wie sie auch neben dem speziellen Engagement der Vorstandsfrauen vom Bezirksvorsitzenden Dietmar Fink gewürdigt wurde, sei ein ganz wichtiger Beitrag. „Bei ihnen zeigt der Erfolg, dass es unumgänglich ist neue Wege zu beschreiten“. Gerade im Bereich der Ganztagsschule sei es wichtig, dass sich Vereine in das Angebot einklinkten, betonte Bürgermeister Krieger.

„Das Harmonika-Orchester Laufenburg ist gut aufgestellt“, versicherte Vorsitzender Ralf Rotzinger in seinem Rückblick. Neben den zahlreichen Auftritten, die mit Instrumentalisten und Gesang bereichert wurden, galt seine Aufmerksamkeit vornehmlich der Nachwuchsarbeit und ganz speziell auch der Akkordeon-AG an der Grundschule Rhina, die mit dem Schuljahr 2017/18 zum dritten Mal gestartet werden soll.

Für ihre Vereinstreue geehrt wurden Sabine Rotzinger (35 Jahre) und Markus Kocum (15 Jahre). Sie zählen wie Martina Frei und Ralf Rotzinger zu den über 90-prozentigen Probenbesuchern.

Anna-Sophie Kiepe berichtete in ihrem Kassenbericht von einem geringen Plus, das nicht zuletzt durch den Verkauf der nicht mehr benötigten Dorffesthütte an den Automobil-Club Landshut zu Stande kam.

Neben dem am 20. Mai in Laufenburg stattfindenden Jahreskonzert sollen die bislang für 2017 feststehenden Termine durch weitere Beschlüsse der neuen Vorstandschaft ergänzt werden. Fest stehen die Auftritte am 28. Mai im Schlosspark Bad Säckingen und am 18. Juni beim Slow-up in Laufenburg. Zur offenen Probe wird am 19. Juli ins Probelokal in Hochsal eingeladen. Denkbar ist ein Auftritt beim Hochsaler Pfarrfest. Nach dem der erste Flohmarkt von Frauen für Frauen im letzten Jahr so ein großer Erfolg war, soll es am 3. November eine Neuauflage geben. Am 12. November werden die Ausbildungsgruppen ihr Können bei einem Auftritt beweisen und am 25. und 26. November stehen die Kirchenkonzerte in Albbruck und Laufenburg auf dem Programm.

Zum Verein

Das Harmonika-Orchester Laufenburg zählt nach einem Zugang 19 aktive Mitglieder. 12 Kinder und Jugendliche sind derzeit in Ausbildung, wobei eine hohe Fluchtation feststellbar ist. Durch drei weitere Passivmitglieder konnte deren Zahl auf 63 gesteigert werden. Kontakt:info@ho-laufenburg.de