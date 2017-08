Laufenburg Altstadt-Flohmarkt in Laufenburg: Ein Event mit besonderem Flair

Ein einmaliges Ambiente und eine tolle Stimmung: Das sind die Markenzeichen des Laufenburger Altstadt-Flohmarkts. Am 29. September ist es wieder soweit. Und noch sind ein paar Standplätze zu haben

Laufenburg (msb) Schnell sein lohnt sich: Für den Laufenburger Altstadt-Flohmarkt am Freitag, 29. September, sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Insgesamt sind bei der Veranstaltung, die vom Gewerbeverband Laufenburg und der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen in Kooperation mit der Stadt Laufenburg organisiert wird rund 50 Standplätze verfügbar. Die Nachfrage ist bereits groß.

Der Flohmarkt findet traditionell am letzten Freitag im September in der Zeit von 13 bis 19 Uhr statt. Um einen reibungslosen Aufbau der Stände zu ermöglichen, ist bereits ab 12 Uhr die Hauptstraße ab Zufahrt zum Parkdeck Rheinterrasse für die Dauer des Flohmarkts und die Zeit des Abbaus bis 20 Uhr gesperrt. Besucher von außerhalb können den Flohmarkt per Bahn über die Haltestelle Laufenburg (Baden) erreichen. Autofahrern stehen Parkplätze an der Andelsbachstraße und im nahe gelegenen Parkhaus Brunnenmatt zur Verfügung.

Auch die Beschicker des Laufenburger Wochenmarkts machen wieder beim Flohmarkt mit und halten auf dem Rathausplatz ihre Spezialitäten aus der Region wieder den ganzen Tag feil. Die Geschäfte in der Altstadt laden die Flohmarktbesucher zum Einkaufsbummel ein, die Laufenburger Gastronomen freuen sich auf die Flohmarktbesucher als Gäste.

Für den Altstadt-Flohmarkt am Freitag, 29. September, in Laufenburg sind ab sofort Anmeldungen per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de, per Fax an 07761/56045190, per Post an SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen möglich. Bitte als Betreff "Flohmarkt Laufenburg“ sowie Name, Postadresse, Telefonnummer, wenn möglich Mailanschrift und SÜDKURIER-Abo-Nummer angeben!