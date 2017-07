Laufenburg Alle 91 Prüflinge der Hans-Thoma-Schule Laufenburg bestehen ihr Examen

Die Hans-Thoma-Schule Laufenburg gibt die Ergebnisse der Abschlussprüfungen bekannt. Die Abschlussfeier findet am Freitag, 14. Juli, statt. Jahrgangsbeste der Werkrealschule sind Erdinc Alkan, Dervis Aribas und Fabienne Romeo. Jahrgangsbester der Realschule ist Janis Brunner.

Mit den letzten mündlichen Prüfungen am Freitag endeten die Abschlussprüfungen in der Werkreal- und Realschule der Hans-Thoma-Schule Laufenburg. Am Mittwoch gab die Schule dann die Prüfungsergebnisse bekannt: Alle 91 zur Prüfung angetretenen Schüler haben erfolgreich bestanden. Jahrgangsbeste der Werkrealschule sind Erdinc Alkan, Dervis Aribas und Fabienne Romeo. Jahrgangsbester der Realschule ist Janis Brunner. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Den Hauptschulabschluss erreicht haben aus der Klasse W 9: Erdinc Alkan, Dervis Aribas (beide Laufenburg), Petrut Barna (Hochsal), Jérome Berger (Laufenburg), Giuliano D’Elia (Binzgen), Giovanni Di Giovanna, Yunus Genc, Emmanuele Gnoffo (alle Rhina), Marc Graniti (Murg), Aaron Mattern (Binzgen), Alessio Migliazza (Luttingen), Gian-Luca Mühlan (Rhina), Gizem Abasiz, Damaris Dragotto (beide Laufenburg), Sina Giovinco (Rotzel), Jana Hupfer (Hochsal), Soleen Khaled (Laufenburg), Anna Oberle (Murg), Sabrije Osmanaj (Rheinfelden), Valentina Palma (Luttingen), Morsal Qalanoi (Rhina), Fabianne Romeo (Murg), Jamie-Lee Schätzle (Binzgen) und Esma Zogaj (Luttingen).

Die Mittlere Reife erreicht haben aus der Klasse R 10a: Kevin Albert (Engelschwand), Jannik Albiez (Oberhof), Janis Brunner (Niederwihl), Joshua Faller, Leon Grass (beide Luttingen), Jonas Kaiser (Rüßwihl), Maurice Kreider (Laufenburg), Robin Lauber (Oberhof), Jan Ruch, Raphael Schatz (beide Luttingen), Wout Schelstraete (Niederwihl), Marius Schlegel (Grunholz), Alexandra Dippel (Luttingen), Elif-Nazli Dönmez (Laufenburg), Anna-Carina Epting (Hochsal), Enya Esen (Rotzel), Luisa Kaiser (Luttingen), Jasemina Karabulut, Theresa Körner, Jeannette Pestrjakov (alle Albbruck), Silja Schöneck (Oberwihl), Maria Starodubcev und Kim-Sina Waninger (beide Laufenburg).

Die Mittlere Reife haben erreicht aus der Klasse R 10b: Johannes Bartsch (Laufenburg), Jan Breitenbach, Martin Frommherz, Jannik Haffner (alle Rhina), Simon Hoefler, Lukas Knobel, Jannick Meier (alle Binzgen), Alessio Romano (Rhina), Marvin Roy (Rotzel), Jonas Schneiderat (Hochsal), Luca Seidel (Binzgen), Cihangir Uyar (Rhina), Steven Völker, Robin Zöllner, Anel Akantaj, Lisa Brugger (alle Binzgen), Wanda Falk (Rotzel), Merit Fichte (Rhina), Sabrina Huber (Niederhof), Valeria Stenzel (Laufenburg), Laura Weniger (Rotzel), Melisa Yilmaz (Rhina).

Die Mittlere Reife haben erreicht aus der Klasse R 10c: Nick Fischer (Oberhof), Manfred Götz, Niklas Greiner, Antonio Mangano (alle Murg), Sascha Müller (Niederhof), Marcel Peter, Manuel Rothmund (beide Murg), Jonathan Schüler (Hänner), Gianpaolo Vitale, Julia Albiez (beide Murg), Lea Bäumle (Niederhof), Fareen Kniffka (Murg), Elena Lauber, Patricia Maier (beide Hänner), Linda Richard (Laufenburg), Sofia Scardina, Laura Schiebel, Alexia Seidita (Murg), Serena Strasser (Niederhof), Jane Strittmatter, Noelle Volle (beide Murg), Stefanie Wohlgemut (Hänner).

Die Abschlussfeier für die Schüler beider Schulzweige ist am Freitag, 14. Juli, um 18.30 Uhr in der Rappensteinhalle in Laufenburg.