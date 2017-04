Laufenburg, Murg Adressbuch für Laufenburg und Murg hat ausgedient

Die Produktion des Nachschlagewerks ist den Gemeinden zu teuer. Sie haben die Kooperation mit dem Verlag eingestellt. Die Adressangaben wurden jetzt in Ausgabe Bad Säckingen aufgenommen.

Für Laufenburg und Murg gibt es kein eigenständiges Adressbuch mehr. Sowohl die Stadtverwaltung Laufenburg wie die Gemeindeverwaltung Murg haben die Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Fachverlag KGM aus Kostengründen eingestellt. Die statistischen Angaben für beide Gemeinden 2017/18 wurden im Adressbuch für Bad Säckingen und Wehr veröffentlicht, in dem auch die Einwohner und Firmen der Gemeinden Herrischried und Rickenbach aufgeführt sind.

Vor allem in Laufenburg hat das Adressbuch eine jahrzehntelange Tradition. 2004 erschien es in bereits 20. Auflage zusammen mit Angaben für Murg und erstmals in Verantwortung des KGM-Verlags. 2006, 2010 und 2012 kamen aktualisierte Neuauflagen heraus. Die Auflage betrug nach Angaben des KGM-Verlags zuletzt rund 2500 Exemplare.

Nach Namen und Straßen geordnet sind im Adressbuch die Namen und Adressen aller Einwohner über 18 Jahren sowie aller Firmen aufgeführt, sofern sie der Veröffentlichung nicht widersprochen haben. Statistische Angaben zur Gemeinde, ein Verzeichnis der Gemeindeverwaltung, der Schulen und Kirchen, der Parteien und Vereine, Ortspläne sowie Beiträge zur Lokalgeschichte vervollständigen das Nachschlagewerk. In Baden-Württemberg produziert KGM eigenen Angaben zufolge mehr als 40 unterschiedliche Ausgaben und arbeitet dabei eng mit der jeweiligen Gemeindeverwaltung zusammen.

"Das Adressbuch wurde in der letzten Zeit kaum mehr nachgefragt. Wir hatten von den letzten Auflagen noch große Bestände auf Lager. Deshalb war uns der zeitliche Aufwand an der Mitarbeit einer Neuauflage zu groß", erklärte der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger unserer Zeitung. Der Murger Gemeindeverwaltung erschien der Druckkostenzuschuss zu hoch. "Wir haben zwar Freiexemplare bekommen, die wir gegen Gebühr abgeben konnten. Die Einnahmen aus dem Verkauf standen aber in keinem Verhältnis zu unseren eigenen Kosten", so der Murger Hauptamtsleiter Werner Vökt.

Eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist für den KGM-Verlag entscheidend für die Zusammenstellung seiner Adressbücher. Er benötigt hierfür nicht nur die aktuellen Melderegisterdaten, sondern lässt die Angaben vor der Veröffentlichung vom Rathaus gegenlesen, bei der Requirierung von Anzeigenkunden wirkt die Kooperation mit der Gemeindeverwaltung als Türöffner. Kein Wunder also bedauert Ralf Kraus, Geschäftsführer des KGM-Verlags, die Entscheidung in Laufenburg und Murg. Trotz Internet habe das Adressbuch nichts an seinem Wert verloren, argumentiert Kraus: "Nur hier finden sie die aktualisierten und nachgeprüften Angaben zur Einwohnerschaft der jeweiligen Gemeinde."

Kraus hofft , dass die Gemeindeverwaltungen bezüglich Adressbuch noch nicht das letzte Wort gesprochen haben und die Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden könnte. Auf den beiden Rathäusern ist man da aber sehr skeptisch. "Das machen wir sicherlich nicht mehr", sagt der Murger Hauptamtsleiter über eine weitere Druckkostenunterstützung.