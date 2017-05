Laufenburg 90 Kinder des Laufenburger Kindergarten Rappenstein nehmen an Feuerwehrübung teil

90 Kinder des Laufenburger Kindergarten Rappenstein nehmen an Feuerwehrübung teil

Für die Freiwillige Feuerwehr war es ein Heimspiel: Der neue Standort des Kindergartens befindet sich im früheren Feuerwehrgerätehaus. Gleichzeitig diente die Übung am Montag dazu, die Kinder mit den neuen Fluchtwegen im Kindergarten vertraut zu machen.

Laufenburg – Als aus 90 Kehlen der Kindergartenkinder "Wasser marsch!" zum Löschangriff ertönte, war die Feuerwehrübung bereits im vollen Gange. Die Freiwillige Feuerwehr hat die Übung mit dem großen Löschfahrzeug LF10 und fünf Feuerwehrleuten unter der Leitung von Gesamtkommandant Markus Rebholz am neuen Standort des Kindergarten Rappenstein im alten Feuerwehrhaus durchgeführt. Zuvor hatten die fünf Gruppen "Fische" mit Leiterin Teresa Weingärtner, "Mäuse" mit Lena Eschbach, "Bären" mit Jennifer Heßling, "Ponys" mit Jasmin Kahnau und "Igel" mit Franziska Oeschger, eine kindgerechte Einweisung erhalten. Die Feuerwehrmänner Thomas Werne, Julio Munoz-Gerteis, Martin Gossler und Raimund Huber hatten an ihrer alten Wirkungsstätte ein Heimspiel. Nachdem die Kinder nach dem Sirenenton die fünf Räume, in denen sie sich mit ihren Erzieherinnen aufhielten, verlassen hatten, konnte es losgehen: Jede Gruppe erhielt ein "Puzzleteil" von Markus Rebholz: Schlauch, Fahrzeugpumpe, Wasserverteiler, Strahlrohr und Schlüssel für den Hydranten.

Nachdem Martin Gossler vorschriftsmäßig das Dach des alten Feuerwehrhauses abgespritzt und damit das Feuer gelöscht hat, hat er den Schlauch zufällig Richtung Parkplatz gerichtet, sodass die Kinder und Erzieherinnen eine kleine Dusche erhielten. Da war das Gelächter natürlich groß und die Kinder hatten viel Spaß bei der Übung. Die Übung, die am Montagvormittag stattfand, war deshalb wichtig, weil die Kinder zum ersten Mal den für jeden Raum vorgesehenen Rettungsweg benutzt haben: während die drei Gruppen, die im Erdgeschoss unterrichtet werden, einen direkten Ausgang ins Freie haben, sind die beiden Räume im Obergeschoss mit einer Feuertreppe oder einem eigenen Abgang verbunden.