Laufenburg 75 Tonnen Streusalz auf den Laufenburger Straßen

Für die Technischen Betriebe Laufenburg bedeutet Schneefall Dauereinsatz. Kleinere Straßen können trotz Winterdienst längere Zeit vereist sein.

Von anhaltend vereisten Straßen im Stadtgebiet berichtete Gerhard Tröndle am Montag im Gemeinderat. Der CDU-Stadtrat aus Hochsal nannte als Beispiel die Jahnstraße in Rhina. Bürgermeister Ulrich Krieger bat um Verständnis dafür und verteidigte die Mitarbeiter des Winterdiensts. "Die sind von morgens 3.30 bis nachts um 22 Uhr im Dauereinsatz."

Bei der Räumung genössen Durchgangs- und größere Straßen Priorität, berichtete Krieger. Da könne es schon einmal passieren, dass manche Nebenstraßen vereist seien, bevor der Winterdienst dort eintreffe. Wenn dann der Schnee durch den Fahrzeugverkehr bereits verdichtet worden und festgefroren sei, sei seine Beseitigung dann sehr schwierig. Ausgeprachtes Salz könne nur wirken, wenn es durch den Verkehr eingefahren werde. Bei einer bereits blanken Eisschicht sei das nur schlecht möglich.

Für die zwölf bis 15 für den Winterdienst eingeteilten Mitarbeiter der Technischen Betriebe beginnt bei Schneefall der Dienst bereits um 4 Uhr. Hält der Schneefall tagsüber an, muss Abteilungsleiter Klaus Baldischwieler den Winterdienst koordinieren dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter rund um die Uhr mit Räum- und Streufahrzeugen unterwegs sind. Wenn kein Schnee fällt, sind sechs Mitarbeiter ständig einsatzbereit.

Die Durchgangsstraßen werden vom großen Räum- und Streufahrzeug mit einem 3,50-Meter-Pflug geräumt. Baldischwieler appelliert an alle Bürger: "Parken sie ihr Fahrzeug bei einsetzendem Schneefall nicht am Straßenrand, sondern suchen sie sich einen Parkplatz in der näheren Umgebung." Das kleinere Fahrzeug, der Ladog, ist auf öffentlichen Fußwegen, Bushaltestellen und in der Altstadt im Einsatz. An Treppen und Bushaltestellen muss der Schnee zum großen Teil von Hand mit Schaufel und Schneeschippe geräumt werden. Für den Räumdienst stehen drei Räum- und Streufahrzeuge der Technischen Betriebe und drei Fahrzeuge von Subunternehmer zur Verfügung.

Diesen Winter wurden bisher 75 Tonnen Streusalz auf die Laufenburger Straßen ausgebracht. Das Salz wird wieder nachbestellt, sodass es zu keinen Engpässen kommen sollte.

Erklärtext – Titel 2sp über eine Zeile