Laufenburg 57-Jähriger schießt in Laufenburg mit Luftdruckrevolver auf Kontrahenten

57-Jähriger schießt in Laufenburg mit Luftdruckrevolver auf Kontrahenten

Ein Streit ist in Laufenburg laut Polizei derart eskaliert, dass einer der Kontrahenten schließlich mit einer Luftdruckwaffe auf einen anderen Mann geschossen hat.

Laufenburg – Ein 57 Jahre alter Hauseigentümer und zwei junge Männer im Alter von 15 und 27 Jahren sind am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr in Streit geraten. Laut Polizei war der Grund hierfür der verschwundene Schlüsselbund des 27jährigen. Da einer der jungen Männer trotz Aufforderung das Grundstück nicht verlassen wollte, holte der 57jährige seinen Luftdruckrevolver und schoss damit einmal, wohl in die Richtung des Kontrahenten. Dieser wurde nicht verletzt. Die Waffe wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Laufenburg übernommen.