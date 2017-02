Laufenburg 33 Guggenmusiken spielen Freitag in Laufenburg

27. Open-Air-Gugge-Festival in beiden Laufenburg. Glöggli Clique Amriswil und die Uzepatscher Uzwil aus der Ostschweiz als Hauptattraktion. Die Schlossbärghüüler sind zum letzten Mal dabei.

Laufenburg – Laufenburg erwartet am morgigen Freitagabend wieder mehrere tausend Besucher zur 27. Auflage seines Open-Air-Gugge-Festivals. Allein die 33 Guggenmusiken aus der Schweiz und Deutschland, die auf den insgesamt fünf Bühnen in der Altstadt zu hören sein werden, bringen rund 1300 Musiker mit. Die Deutsche Bahn setzt wieder Zusatzzüge ein, die nach Mitternacht die Besucher vom Altstadtbahnhof Laufenburg zurück Richtung Waldshut und Richtung Basel bringen.

Die Laufenburger Guggenmusik Roli-Guggers hat als Hauptorganisator auch dieses Jahr auf eine möglichst große musikalische Vielfalt geachtet. Für die Qualität spricht auch, dass das Schweizer Fernsehen eine Berichterstattung erwägt, der Besuch des Kamerateams ist laut Thomas Kohlbeck aber noch nicht zu 100 Prozent sicher. Hauptattraktion dieses Jahr sind die Glöggli Clique Amriswil und die Uzepatscher Uzwil. Die seit 40 Jahren bestehende Glöggli Clique ist mit rund 60 Mitglieder eine der größten Guggenmusiken der Ostschweiz. Die Uzepatscher aus dem Kanton Sankt Gallen sind für ihre Choreographien berühmt. Kohlbeck: "Sie haben extra für unser Open-Air eine Show einstudiert."

Einen Kontrapunkt zu den großen Guggenmusiken setzen die beiden Kleinformationen, die während des Festivals in den Lokalen und Buden unterwegs sind. Vielen treuen Festivalbesuchern ist La Guggaratscha aus Möhlin schon ein fester Begriff. Neben klassischen Guggeninstrumenten musiziert La Guggaratscha auch mit E-Bass, Steel Pan und Djembe.

Zum letzten Mal beim Gugge-Festival dabei sind die Schlossbärghüüler. Die Guggenmusik aus dem Schweizer Laufenburg löst sich nach dieser Fasnachtssaison auf. Zuvor wollen die Schlossbärghüüler, ergänzt um viele ehemalige Mitmusiker, noch einmal als 70-Mann-Orchester ihren vielen Fans zeigen, wie Guggenmusik geht.

Sechs Kinderguggenmusiken

Ein Alleinstellungsmerkmal des Laufenburger Gugge-Festivals ist das Kinder-Monsterkonzert. "So etwas gibt es meines Wissens nirgendwo anders", sagt Kohlbeck stolz. Sechs Kinderguggenmusiken aus den Landkreisen Lörrasch, Konstanz und aus dem Kanton Aargau präsentieren sich vor dem Festival auf der Codman-Anlage. Darunter ist auch die Büeble-Musik Konstanz, ursprünglich der Jung-Fanfarenzug der Blätzlebuebe-Zunft. Zum Besuch Monsterkonzerts eingeladen sind alle musikbegeisterten Kinder – am besten mit Musik- und Krachinstrumenten. Kohlöbeck sagt, warum: "Am Schluss dürfen sich alle Besucher am Monsterkonzert beteiligen."

in Laufenburg am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Altstadt von Laufenburg/D und CH, Eintritt an der Abendkasse 4 Euro. Kinder-Monsterkonzert 17.30 bis 19 Uhr auf der Codman-Anlage in Laufenburg/D, Eintritt frei.