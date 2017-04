Laufenburg 28-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Waldshut-Tiengener Landgericht

Der Angeklagte soll am 8. Dezember 2016 einen 27-jährigen mit drei Messerstichen am Laufenburger Altstadtbahnhof niedergestochen haben. Das Gericht prüft nun in fünf Prozessen, ob es zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer eine Verbindung gibt.

Laufenburg – Seit Dienstagmorgen muss sich ein 28-jähriger Mann vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen verantworten. Der Angeklagte soll am 8. Dezember 2016 einen 27-jährigen Mann mit insgesamt drei Messerstichen am Laufenburger Altstadtbahnhof niedergestochen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag vor und ermittelt in insgesamt vier Verhandlungsterminen die Motive und Hintergründe der verübten Tat.

Auf den ersten Blick wirkte der Angeklagte vergangenen Dienstagmorgen sichtlich angespannt. Der aus Aleppo stammende Mann erzählte zunächst, wie er nach Deutschland und letztendlich in die Gemeinschaftsunterkunft Todtmoos-Weg kam. Dort hielt sich der Angeklagte laut eigenen Angaben jedoch kaum auf und gab an, hauptsächlich bei Bekannten in Bad Säckingen und Waldshut genächtigt zu haben, durch die er auch das Opfer kennenlernte. Vorherige Beziehungen bestreitet der Angeklagte, obwohl beide Männer im selben Wohnviertel in Aleppo wohnhaft waren.

Streit vor eigentlicher Attacke

Der Angeklagte, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, gestand diese bereits bei seiner Festnahme. Detailliert beschrieb der 28-Jährige die Hintergründe. So soll es bereits vor der eigentlichen Attacke am 8. Dezember vergangenen Jahres zu einer Auseinandersetzung mit dem Opfer gekommen sein. Dabei waren laut Polizeibericht die Rollen des Angeklagten und Opfers vertauscht. Am 28. November 2016 kam es am Waldshuter Busbahnhof zu einer Schlägerei zwischen dem Angeklagten, der dabei sichtlich verletzt wurde, und dem Opfer, welches damals mit Bekannten auf den 28-jährigen Angeklagten einschlug.

Die eigentliche Tat ereignete sich knapp zwei Wochen später. Dabei befand sich der Angeklagte auf dem Weg in das Landratsamt Waldshut. Aufgrund von angeblicher Geldnot löste der junge Mann kein Ticket für die Regionalbahn und wollte den Zug verlassen, als er den Schaffner sah. Der nächste Halt war dabei der Laufenburger Bahnhof. Dort traf der Angeklagte um 10.25 Uhr direkt auf sein Opfer, das ihn laut eigenen Aussagen an seinem Hals packte und handgreiflich wurde. Der 28-Jährige zückte darauf ein Klappmesser aus seiner Tasche und verletzte den 27-jährigen Kontrahenten im Kopf-, Hals- und Gesäßbereich schwerwiegend. Daraufhin ergriff der Angreifer die Flucht und wurde nach einer einstündigen Fahndung gefasst. Die Tatwaffe entsorgte der Syrer unterwegs.

Zwei Polizeibeamte berichteten, dass der Angeklagte nach der Tat angegeben haben soll, dass die Sache noch nicht vorbei sei und er das Opfer töten wolle. Dies bestreitet der Mann jedoch und gibt an, es handle sich um einen Übersetzungsfehler. Der Sachverständige sprach von einer scharfen Gewalteinwirkung der linken Halsseite, der Kopfregion und des Gesäßes. Dabei wurde das Messer fest geführt, jedoch wurden die großen Gefäße, die nur wenige Millimeter entfernt waren, nicht verletzt. Ob tatsächlich eine Relation zum Opfer besteht und welche Hintergründe vorliegen, wird in vier weiteren Prozesstagen geklärt.