Luttingen 2000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Autofahrer in Luttingen merkt zu spät, dass vorausfahrendes Auto hält.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Luttinger Ortsdurchfahrt wurde ein 29-jähriger Mann leicht verletzt. Gegen 16.10 Uhr befuhren ein BWM und ein Toyota hintereinander die Luttinger Straße. Dabei beabsichtigte der BMW-Fahrer nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen und hielt an, was der hinterherfahrende Toyota-Fahrer zu spät bemerkte und dem BWM ins Heck fuhr. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.