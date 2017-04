Luttingen 1690 Mahlzeiten in einem Jahr ausgegeben

Der DRK-Ortsverein Luttingen ist auf seinen Verpflegungsdienst besonders stolz. Die Fusion mit Laufenburg steht bevor.

Hauenstein/Luttingen (her) Mit 1216 Einsatzstunden, die die 22 aktiven Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverein Luttingen 2016 geleistet haben, braucht sich der Ortsverein nicht zu verstecken. Darauf wies Geschäftsführer Bruno Sonnenmoser in seinem Tätigkeitsbericht hin. Stolz kann der DRK-Ortsverein auf seinen Verpflegungsdienst sein, der die umliegenden Vereine mit insgesamt 1690 Mahlzeiten versorgte. Profitiert haben davon das Zeltlager des Jugendrotkreuz in Hütten, die Feuerwehren Laufenburg und Murg, das Technische Hilfswerk Laufenburg und der Kreisverband des DRK Bad Säckingen. Stolz ist man auf die sieben in Laufenburg und Ortsteilen installierten AED-Geräte, die, wie Andreas Oeschger in seinem Grußwort erklärte, schon Leben gerettet haben. Aus dem Bericht von Bereitschaftsleiter Sebastian Baier ging hervor, dass nicht nur die Verpflegung klappt, sondern 54 Personen in vier Erste-Hilfe-Kursen ausgebildet wurden.

Die Fusion der Ortsvereine Laufenburg und Luttingen hat man nicht aus dem Auge verloren. Die entsprechenden Vorbereitungen, wie das Erstellen einer gemeinsamen Satzung sind im vollen Gange. Es hängt einzig und allein vom Standort ab, für den man von der Stadt noch kein grünes Licht erhalten hat. Peter Hofmeister, Kreisverbandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Bad Säckingen, signalisierte in seinem Grußwort die Zustimmung zu dieser Fusion.

Zuvor hatte Karl Jäckle, der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, die zahlreichen Mitglieder und Gäste begrüßt, die zur Hauptversammlung am Freitag ins Gasthaus "Adler" nach Hauenstein gekommen waren. Unter ihnen befanden sich der Luttinger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis, der gleichzeitig die Stadt Laufenburg vertrat, Bernhard Hasieber vom DRK-Ortsverein Laufenburg, die Vertreter des DRK-Kreisverbandes Bad Säckingen, Peter Hofmeister und Petra Naylor, sowie Tobias Roming Ortsbeauftragter des THW Laufenburg. Sie alle hatten in ihren Grußworten die gute Zusammenarbeit und das gute Essen des Luttinger Ortsvereins gelobt. Der Kassenbericht, den Markus Erne vorlegte, schloss mit einem deutlichen Plus ab.

Besonders erfreulich war es, dass drei Mitglieder für ihre Treue geehrt werden konnten: Für fünf Jahre Mitgliedschaft erhielten Inki Akkus und Stephanie Jecho die Ehrenspange. Für 15 Jahre überreichte Peter Hofmeister, Martin Neumann die Urkunde und die Ehrenspange.

Zum Verein

Der DRK Ortsverein Luttingen wurde 1968 gegründet. Er hat 22 aktive Mitglieder und 220 Fördermitglieder. Der Ortsverein führt regelmäßig „Erste Hilfe Kurse“ durch. Übungsabende finden im Gemeinschaftshaus Luttingen statt. Vorsitzender ist Karl Jäckle, Telefon 07753/301 1669.www.drk-luttingen.de