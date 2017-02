Grunholz 15 Interessierte lernen die richtige Obstholzpflege

Der Obst- und Gartenbauverein Laufenburg zeigt 15 Kursteilnehmern den richtigen Baumschnitt.

Am Baumschneidekurs des Obst- und Gartenbauvereins Laufenburg in Grunholz nahmen am Samstagvormittag 15 Männer und Frauen teil. In zwei Gruppen instruierten die Baumfachwarte Roland Werner und sein Wehrer Kollege Peter Felber die Kursteilnehmer darüber, wie Obstbäume in Form gehalten werden müssen, damit sie ansprechend wachsen und viel Obst tragen. Sie ließen die Teilnehmer auch sebst hand anlegen, wie zum Beispiel Joachim Gerigk an einem Apfelbaum.