Laufenburg 120 Teilnehmer trotzen der Kälte

Erster Laufenburger Stadtlauf kommt an. Veteranen des Schweizerischen Radfahrbundes (SRB) mit Premiere zufrieden.

Laufenburg/CH (her) Der für die Leichtathletik Gemeinschaft Hohenfels startende Laufenburger Jonas Mutter belegte beim ersten Laufenburger Stadtlauf in der Kategorie A (Jahrgänge 1982 bis 2001) mit 26,35 Minuten den ersten Platz, gefolgt von Mennet Robin von der LG Basel und Yannik Probst ebenfalls von der LG Hohenfels.

Trotz kühler Temperaturen war der erste Laufenburger Stadtlauf, den die Veteranen des Schweizerischen Radfahrbundes (SRB) am Sonntag ab 10 Uhr in der Altstadt von Laufenburg veranstalteten, gut besucht. Wie Bernadette Rippstein vom Organisations-Komitee erklärte, haben sich 120 Teilnehmer in elf Kategorien angemeldet. Der 1,7 Kilometer lange Kurs führte vom Schweizer Rathaus aus zunächst durch die Altstadt von Laufenburg/CH über die Laufenbrücke bis zum Rathaus auf deutscher Seite und wieder zurück an den Startpunkt beim Schweizer Rathaus, der auch das Ziel bildete. Die ersten drei Kategorien, zu denen sich 14 Teilnehmer gemeldet hatten, unter denen sich auch noch Frank Mutter von der SG Hohenfels befand, mussten den Kurs viermal durchlaufen und so insgesamt sieben Kilometer zurücklegen.

Zur zweiten Gruppe, die um 10.45 Uhr mit 53 Teilnehmern starteten, gehörten die Kategorien Damen Open (Jahrgänge 2001 und älter), Gentleman B (Jahrgänge 81 bis 67) und Gentleman C (Jahrgänge 66 und älter). Hier waren die schnellsten, die den Kurs dreimal durchlaufen mussten und somit 5,3 Kilometer zurücklegten, waren Toni Herzog von Zeiningen/CH, (19,33 Minuten), gefolgt von Rolf Leubin und Roman Stutz. Die 57 Kinder und Jugendliche, im Alter von 7 bis 17 Jahren, starteten ab 11.30 bis 12.45 Uhr, wobei die Runden etwas verkürzt wurden, so dass die Gesamtstrecke zwischen 2,8 und 1,1 Kilometer betrug. Hier hatten Jan Christen vom VC Klingnau mit 10,10 Minuten, vor Jan Leubin und Noelle Rüetschi, die Nase vorn.

Wie Stadtammann Herbert Weiss in einem Gespräch mit Organisator der SRB-Veteranen Viktor Erdin bemerkte, ist die Stadt Laufenburg sehr froh, dass der Stadtlauf zum ersten Mal in Laufenburg und dazu noch grenzüberschreitend in beiden Städten stattfindet. Er hofft, dass daraus eine Tradition wird, so dass der Stadtlauf auch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Neben Stadtammann Herbert Weiss konnte Viktor Erdin den Präsidenten von „Swiss Cycling Fricktal“, Philipp Rheinegger und den Direktor von Tour de Suisse Oliver Senn unter den Ehrengästen begrüßen.