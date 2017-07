Lauchringen Zweite Auflage des Lauchringer Buchs wird noch umfangreicher

Unzählige Stunden Recherche haben die Autoren Herbert Sauerbier und Michael Neubert in das ansprechend illustrierte Werk rund um die Lauchringer Geschichte gesteckt. Zu haben ist das 272 Seiten dicke Buch für 27,90 Euro bei Buch-Schreiner in Lauchringen.

Mit großer Freude und Begeisterung stellte Herbert Sauerbier das neue Lauchringer Buch vor. Es ist die zweite Auflage, das erste Buch über die Gemeinde Lauchringen hat Sauerbier bereits 2011 veröffentlicht.

Absolut begeistert eröffnete Bürgermeister Thomas Schäuble die Buchpräsentation in der Oberlauchringer Gemeindehalle mit einem kleinen Stehempfang. Trotz schwüler Luft und Hitze waren einige interessierte Bürger der Einladung gefolgt und zeigten sich ebenfalls sehr beeindruckt.



Das neue Buch ist in DIN A4 erschienen und damit deutlich größer als das vorherige Exemplar, außerdem mit 272 Seiten auch wesentlich umfangreicher. „Es ist eine Ergänzung, einiges ist hinzugekommen, einiges hat sich inzwischen auch verändert“, begann Sauerbier seine Vorstellung, die er mit Bilder als Power-Point-Präsentation sichtbar machte. Die Buchauflage beträgt 1250 Bücher, die in einer kleinen Druckerei in Emmendingen hergestellt wurden, der Verkauf findet exklusiv für einen Preis von 27,90 Euro bei Buch-Schreiner in Lauchringen statt.

Der ehemalige Apotheker der Klettgau-Apotheke hat mindestens 500 Stunden damit verbracht, alle Bilder zu sammeln, zu sortieren und die richtigen Informationen zu recherchieren. So wurde auch die alte Dorfchronik aus dem Jahr 1985 mit weiterem Bildmaterial ergänzt. Ebenso aufwendig war auch die Suche nach einem historischen Wappenschild, zumal sich das Original in Berlin im Museum für Kommunikation befindet.

Mit viel Geduld, Hartnäckigkeit und Ausdauer gelang es dem leidenschaftlichen Lauchringer, alle Informationen zusammenzutragen, die der freie Journalist Michael Neubert dann in ansprechende Texte verarbeitet hat. Auch dafür gingen mindestens zehn Abende und Nächte ins Land.



Mit Stolz berichtete Sauerbier unter anderem von der Aufnahme der Lauchringer Eisenbahnbrücke über die Steina, übrigens die einzige Steinbrücke in Deutschland, die durch einen einzigen Spitzbogen gehalten wird und den damit verbundenen Aufwand: „Damit ein gutes Foto entstand, mussten nämlich erst mal die Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden“, erzählte der Buchautor. Für die Vereine nahm sich Sauerbier ebenfalls sehr viel Zeit und widmete Thema einige Seiten. Insbesondere die Narrenvereine sind mit sehr viel Bildmaterial verewigt, wie beispielsweise Fotos vom goldenen Buch der Räbenheimer.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der deutsch-französischen Freundschaft und auch die beiden großen Firmen Lauffenmühle und Simmler haben ihren Platz im Lauchringer Buch gefunden. Anhand der zahlreichen Luftaufnahmen kann der Betrachter und Leser sehr gut erkennen, wie sehr sich Lauchringen in rund 100 Jahren entwickelt und verändert hat. Und im letzten Abschnitt beschäftigt sich Sauerbier mit der Flora und Fauna in und um Lauchringen. Hier gibt es wunderschöne Bilder von Blumen, Pflanzen, Insekten und anderen Tieren zu bestaunen.