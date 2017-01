Lauchringen Winterkonzert des Männergesangvereins Unterlauchringen mit viel Abwechslung

Drei auswärtige Chöre bereichern Konzert des Männergesangvereins Unterlauchringen am Sonntag, 29. Januar.

Ein abwechslungsreiches Winterkonzert veranstaltet der Männergesangverein Unterlauchringen am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Dabei werden die Sänger des gastgebenden Vereins von der Singklasse 6 des Klettgau-Gymnasiums Tiengen unter der Leitung von Martin Umrath, vom "Let's Fetz Chor Bonndorf" unter der Regie von Dagmar Hosp sowie vom Männergesangverein 1871 "Eintracht" Leipferdingen mit Dirigent Tobias Hilbert stimmkräftig unterstützt. Neben den Darbietungen der Gastchöre hat der Ehrendirigent des Männergesangvereins Unterlauchringen, Reinhold Indlekofer, zum Auftakt einen markanten Liedblock vorgesehen, bei dem unter anderem stimmkräftige Vorträge wie der "Frohe Sängermarsch" von Jakob Christ oder das Stück "Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller" von May/H.H.Ehrhard erklingen werden. Danach wird die Singklasse 6 des Klettgau-Gymnasiums mit dem Kanon "Dum dubi dum" von Pat Shaw und Michael Gohl oder mit der "Cantate Brasilia" von Roger Emerson ihre Aufwartung machen.

Die Schüler werden dabei von Martin Umrath nicht nur angeleitet, sondern auch am Klavier begleitet. Mit beschwingten Darbietungen, wie zum Beispiel "Dschinghis Khan" oder "Moskau" wird sich der Männergesangverein "Eintracht" Leipferdingen in Szene setzen. Gospels und weitere außergewöhnlich rhythmische Songs gibt es nach einer Pause vom Let's Fetz Chor Bonndorf, unter anderem mit "Mamaliye" von Markus Detterbeck oder "Mambo" von Oliver Gies. Mit zwei sehr bekannten Songs ("Wunder gescheh'n" von Nena und "Kann es wirklich Liebe sein" von Elton John) präsentieren die Gastgeber auch in der zweiten Hälfte ihr Stimmvolumen und werden dabei von Martin Umrath am Klavier begleitet.

Mit der Singklasse 6 erklingt danach zum Abschluss Nessajas Lied "Ich wollte nie erwachsen sein" von Peter Maffay. Nach dem Konzert erfolgt eine Bewirtung mit warmen und kalten Speisen.