Lauchringen Weniger Honig aus dem Wald ist die Bilanz des Imkervereins Lauchringen über 2016

Beim Imkerverein Lauchringen fällt die Ertragsmenge und auch der Verlust an Bienen über den Winter je nach Imker und seinem Standort sehr unterschiedlich aus.

Im Unterschied zum Ertrag an Blütenhonig, der bei allen Vereinsmitgliedern etwa gleich gut ausfiel, war der Ertrag von Waldhonig vergangenes Jahr stark unterschiedlich. Diese Bilanz zog der Imkerverein Lauchringen. In höheren Lagen konnte noch viel Waldhonig geerntet werden, aber die Imker in den niederen Lagen gingen oft leer aus, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Dadurch, dass die Ameisensäure-Behandlung gegen Milbenbefall der Bienenvölker im vergangenen Jahr teilweise schlecht angeschlagen hat, waren auch die Verluste über den Winter zwischen den Vereinsmitgliedern unterschiedlich. An der Hauptversammlung gab es dennoch einige positive Nachrichten: Vorsitzender Willi Dold war stolz, fünf neue Mitglieder im Verein begrüßen zu dürfen. Für die zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Fabian Fischer und Norbert Marent ausgezeichnet. Die anstehende Wahl des Kassenwarts wurde von Hildegard Rogg in Vertretung des Bürgermeisters durchgeführt. Silvia Roeder wurde im Amt bestätigt. Der Verein umfasst aktuell 38 Mitglieder, die 225 Bienenvölker betreuen.