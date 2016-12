Angestellte der Gemeinde überbringen Geschenke an Kinder von Familien, die mit ihrem Einkommen keine große Weihnachtsgeschenke verwirklichen können. Die Weihnachtswunsch-Aktion ist auch in diesem Jahr wieder erfolgreich.

Lauchringen – Besuch vom Weihnachtsmann erhalten am Donnerstag insgesamt 38 Kinder in der Gemeinde Lauchringen. Begleitet von den beiden Engeln Tamara Wölm, Verwaltungsangestellte und Merve Gürbüz, Auszubildende bei der Gemeindeverwaltung Lauchringen überbringt der als Weihnachtsmann verkleidete Kevin Stricksner, ebenfalls Auszubildender bei der Gemeindeverwaltung Lauchringen, Geschenke an die Kinder, die im Rahmen der jährlichen Weihnachtswunschaktion bei der Gemeinde Lauchringen einen Wunschzettel abgegeben hatten.

Wie berichtet, hatten auch dieses Jahr Kinder von Familien, die mit ihrem Einkommen keine große Weihnachtsgeschenke verwirklichen können, die Möglichkeit, bei der Gemeinde einen Weihnachtswunsch anzumelden. Diese Wünsche sind dann beim Adventsmarkt in Form eines Wunschzettels am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz befestigt worden und konnten dort von spendenwilligen Mitbürgern in Empfang genommen werden.

Die Spender mussten die Geschenke besorgen und bei der Gemeindeverwaltung abgeben, damit die Anonymität gewährleistet ist. Dabei sind ausnahmslos alle Geschenke der am Baum befestigten Wunschzettel bei der Gemeindeverwaltung angekommen. Dort wurden die Geschenke dann von Tamara Wölm, die bei der Gemeindeverwaltung für die Aktion verantwortlich ist, und Merve Gürbüz liebevoll verpackt. Bei den Geschenkwünschen handelt es sich überwiegend um ferngesteuerte Autos, Knete, verschiedene Sportbälle, ein Spiel, ein Musikbuch und eine Elsa-Puppe. Der Weihnachtsmann wird zusammen mit seinen beiden Engeln die Geschenke morgen ab 13.30 Uhr an die in Betracht kommenden Familien in Lauchringen überbringen. Er würde sich freuen, wenn er dabei die Kinder mit ihren Eltern auch antreffen würde.

Die Wunschaktion

Die Weihnachtswunschaktion wurde im Jahre 2008 von der Gemeinde Lauchringen ins Leben gerufen. Ein Jahr später schlossen sich die Gemeinde Wutöschingen und seit 2011 der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen zusammen mit den Wirtschaftjunioren Hochrhein dieser Aktion an, die seither in allen drei Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Waldshut erfolgreich durchgeführt wird. Dabei erhalten die Veranstalter auf Anfrage vom Jobcenter des Landratsamtes vertraulich die Anschriften bedürftiger Familien, die ihren Kindern keine Weihnachtswünsche erfüllen können. Spendenwillige Bürgerinnen und Bürger können die Wunschzettel erwerben und die Geschenke oder den Geldwert an die beiden Kommunen und die Kiwanis spenden, die dafür sorgen, dass kurz vor Weihnachten die Geschenke an die Kinder der betreffenden Familien übergeben werden – in diesem Jahr am 22. Dezember.