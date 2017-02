Lauchringen Wätten dass?: So witzig war der Wettstreit der Vereine

"Wätten dass?" der Räbenheimer in Oberlauchringen hat von den Teilnehmern einiges abverlangt und die Besucher bestens unterhalten.

Oberlauchringen (ros) Auf dem Lindenplatz hieß es mal wieder "Wätten dass?". Der Narrenverein Räbenheim veranstaltete seine beliebte Show vor gut 300 Zuschauern. Die erste "Wätte" gewann der Musikverein Oberlauchringen gegen die Sähmänner, indem er eines seiner Mitglieder in unter 40 Sekunden in einem Traktorreifen über den Platz rollte, inklusive Zwischenstopp.

Die zweite Wätte im Wein gegen Bier trinken gewannen "Die Aktiven" gegen den Elferrat – dank ausgeklügelter Mehrfach-Saugtechnik. In der dritten Wätte schaffte es Dirigent Jürgen Röhrig mit verbundenen Augen, in allen seinen Registern den jeweils Spielenden herauszuhören. Den Saxofonisten Heiko Probst sogar mithilfe dessen "Klappen-Geklappers". Wätt-Pate und Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein sowie CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner war von Anfang an von Röhrig überzeugt. Ebenso überzeugt war Bürgermeister Thomas Schäuble, dass der Elferrat es schaffen würde, genauer zu sägen, als der Siedlerbund Oberlauchringen. Am Ende fehlten einige Gramm und der bürgermeisterliche Wätt-Pate muss beim nächsten Bunten Abend einen Auftritt hinlegen.

Den Schluss machte eine Platz-Wätte, während der das gesamte Publikum zu den Kommandos des auf der Bühne wild gestikulierenden Heiko Probst einen spontanen Tanz-Flashmob abhielt. Durch das Programm führte der stellvertretende Vorsitzende des Räbenheimer Narrenvereins Hermann Pfau.

Bildergalerie im Internet: