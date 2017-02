Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montag, 22. Februar, bei dem eine 62-jährige Fahrerin auf der Landstraße zwischen Lauchringen und Kadelburg lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei weiterhin Zeugen

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen für den schweren Verkehrsunfall, der sich am Montag, 22. Februar auf der Landstraße zwischen Lauchringen und Kadelburg ereignet hat. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin war kurz nach der Lauffenmühle nach rechts von der Straße abgekommen und in einen Zaun einer Pferdekoppel gefahren. Dabei wurde die Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte ein Lkw mit Anhänger in den Unfall verwickelt gewesen sein, der in Richtung Lauchringen unterwegs war und hierbei nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hat. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem Lkw mit Anhänger geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Waldshut, Tel 07751/ 896 30 zu melden.