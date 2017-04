Lauchringen Unterlauchringen: 17 Mädchen und Jungen empfangen Erstkommunion

In Unterlauchringen gingen am Sonntag 17 Kommunionkinder, sieben Jungen und zehn Mädchen, zur Ersten Heiligen Kommunion.

Pfarrer Ulrich Sickinger (hinten, Mitte) und Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele (links) vertieften im Festgottesdienst, der vom Kirchenchor unter Leitung von Henriette Ganzmann mitgestaltet wurde, in einem fröhlichen Zwiegespräch das diesjährige Motto „Mit Jesus unterwegs“. Die Kinder waren in der Pfarrgemeinde Herz Jesu Unterlauchringen von den Eltern, Regina Bausch-Isele und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin in der Kommunionvorbereitung der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, Sylvia De Paola (hinten, rechts), auf das Ereignis vorbereitet worden. Bild: Herbert Schnäbele