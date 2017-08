Lauchringen Umweltminister Franz Untersteller besucht Simmler

Das Lauchringer Konfitüren-Unternehmen setzt stark auf Nachhaltigkeit. Franz Untersteller lobt das Umweltbewusstsein uns bezeichnet Simmler als leuchtendes Beispiel.

Lauchringen – Nachhaltigkeit und aktiver Umweltschutz stehen für den Lauchringer Konfitüren-Produzenten Simmler an oberster Stelle. Deshalb hat der Betrieb dafür in den vergangenen Jahren jede Menge Projekte umgesetzt. Vor Ort ein Bild gemacht davon hat sich gestern Franz Untersteller, Grünen-Landesumweltminister. Erst jüngst wurde Simmler mit dem Prüfsiegel Solar-Food der Technischen Universität München ausgezeichnet. Dieses bescheinigt, dass alle Simmler-Produkte zu 100 Prozent mit Energie aus regenerativen Quellen hergestellt werden. Uta Simmler, Inhaberin und Geschäftsführerin: "Damit sind wir der einzige Betrieb in unserer Branche, der diese Auszeichnung erhalten hat." Untersteller: "100 Prozent regenerative Energie zu nutzen, das ist Zukunft. Sie sind ein leuchtendes Beispiel."

Geschäftsführer Norbert Münch nutzte die Gelegenheit, um sich von Franz Untersteller auch gleich die Teilnahme seines Betriebes an der Win-Charta bestätigen zu lassen. Ziel des Win-Charta-Prozesses ist es, Nachhaltigkeit zu einem Markenzeichen der baden-württembergischen Wirtschaft werden zu lassen. Laut Untersteller sind mittlerweile rund 120 Firmen in Baden-Württemberg Teil davon.

Wie wichtig aktiver Umweltschutz ist, belegt laut Untersteller ein Projekt der Landesanstalt für Umwelt zur Klimaerwärmung. Dazu wurde untersucht, wann die Apfelblüte beginnt. Die Forscher hätten festgestellt, dass seit den vergangenen 25 Jahren die Apfelblüte 13 Tage früher beginnt. "Das ist doch ein Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt", so Untersteller.

Weil Simmler nicht nur regenerative Energie nutzt, sondern auch Früchte vor Ort produziert, um auf lange Transportwege zu verzichten und somit die CO2-Bilanz des Unternehmens gesenkt wird, den regionalen Früchteanbau und die Artenvielfalt fördert, insektenfreundliche Maßnahmen auf dem Betriebsgelände umgesetzt hat und eine eigene Photovoltaik-Anlage sowie eine Regenwasserversickerung eingerichtet hat, schlug Untersteller vor, dass sich der Betrieb für den Umweltpreis Baden-Württemberg, der im kommenden vergeben wird, bewerben soll.

Bei der Gesprächsrunde dabei war auch Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, der die beiden Biogasanlagen in Lauchringen ansprach. Er und Simmler wünschen sich eine Verknüpfung, um überschüssige Energie, also industrielle Abwärme, nicht einfach verdampfen, sondern einspeisen lassen zu können. Schäuble: "Damit könnten wir einige Straßenzüge beleuchten." Waltraud Zimmermann, vom Amt für Umweltschutz beim Landratsamt, sicherte zu, dies zu überprüfen.