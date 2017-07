Übung an neuem Ärztehaus Lauchringen: Feuerwehr zeigt vollen Einsatz

Abschlussübung in Lauchringen mit Feuerwehren aus Nachbarorten und aus der Schweiz. Feuerwehrnachwuchs in der Rolle von Verletzten.

Lauchringen – Auf großes Interesse stieß bei den Lauchringer Einwohnern die öffentliche Jahresabschlussübung. Sie fand beim neuen Ärztehaus 2 in Unterlauchringen statt. Auch Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble und Mitglieder des Lauchringer Gemeinderats sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert harrten trotz des einsetzenden Starkregens aus.

„Szenario“, so Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll, der dem Publikum die verschiedenen Aufgabenbereiche der anrückenden Einsatzkräfte erläuterte, „ist ein angenommener Brand in der Tiefgarage des weitläufigen Gebäudes mit einem großen Ladengeschäft, Arztpraxen und Wohnungen. Durch offen stehende Türen zum Treppenhaus ist die mit einer Nebelmaschine imitierte Kaminwirkung so schwer, dass zahlreiche Personen in verschiedenen Stockwerken eine Flucht nicht mehr möglich ist.“

Und so hört man rund um das Gebäude Hilferufe. Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lauchringen übernehmen bei der Übung den Part verletzter Personen, die dringend auf Hilfe warten und sich laut bemerkbar machen.

Ebenfalls in das Szenario eingebaut war auch noch ein Unfall mit einer verletzten Person. Hier war es ein Dummy, der von einem rückwärts aus einer Parkbucht fahrenden Auto erfasst wurde.

Mit allen Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Lauchringen mit ihren Einsatzkräften kurz nach der Alarmierung an den Einsatzort aus und begann unmittelbar mit den Maßnahmen zur Menschenrettung, Sicherung der Einsatzstelle und einem ersten Löschangriff unter schwerem Atemschutz in der Tiefgarage.

Weitere Einsatzkräfte benachbarter und befreundeter Feuerwehren, so die Feuerwehr Klettgau, die Feuerwehr Tiengen und die Feuerwehr Bonndorf, wurden unmittelbar mit ihren Drehleiterfahrzeugen sowie jeweils einem Löschfahrzeug dazu alarmiert. Auch das Deutsche Rote Kreuz war mit den Ortsvereinen Lauchringen und Jestetten zur Versorgung der Verletzten und zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz. Und auch von der Feuerwehr aus dem schweizerischen Steckborn waren drei Einsatzkräfte in das Geschehen mit involviert. Die Größe des Gebäudekomplexes erforderte mehrere Einsatzabschnitte, die von Detlef Staudt, Lauchringens erstem stellvertretendem Feuerwehrkommandanten, als Gesamteinsatzleiter koordiniert wurde. 18 Personen mussten über Leitern gerettet und weitere, in diesem Fall waren es mehrere Dummys, die geborgen und befreit werden.

Am Ende der Übung zeigte sich Lauchringens Feuerwehrkommandant Bernhard Loll mit reibungslosen Ablauf und der Koordination der über 70 Einsatzkräfte sehr zufrieden. Sie hatten sich trotz des starken Regens nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Die Einsatzkräfte

Bildergalerie im Internet:

Die an der Jahreshauptübung der Feuerwehr Lauchringen teilnehmenden Einsatzkräfte: Feuerwehr Lauchringen, 30 Einsatzkräfte, sechs Fahrzeuge; dazu als Gäste: Feuerwehr Bonndorf, zehn Einsatzkräfte, zwei Fahrzeuge (darunter eine Drehleiter; Feuerwehr Klettgau, zwölf Einsatzkräfte, zwei Fahrzeuge (darunter eine Drehleiter); Feuerwehr Tiengen, elf Einsatzkräfte, zwei Fahrzeuge (darunter eine Drehleiter); Feuerwehr Steckborn (aus der Schweiz) mit drei Einsatzkräften; Jugendfeuerwehr Lauchringen mit 18 Teilnehmern; außerdem DRK-Ortsverein Lauchringen; Jestetten, acht Einsatzkräfte, drei Fahrzeuge; Rettungsdienst mit vier Einsatzkräften