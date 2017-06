Lauchringen/Gurtweil Triathlon-Teilnehmer Dietmar Granaher: "Es ist der Spaß an der Bewegung"

Dietmar Granacher bereitet sich gerade auf die Lauchringer Triathlon-Nacht am 24. Juni vor. Im Interview spricht er über seinen Sport und was ihn daran reizt.

Herr Granacher, wie kamen Sie eigentlich zum Triathlon-Sport?

Bis Anfang der 90er Jahre war ich eigentlich ein Sportmuffel. In dieser Zeit habe ich mir ein Sport-Rad gekauft und gleich Feuer gefangen. 1990 habe ich mich zum ersten Duathlon, auch hier in Lauchringen, überwunden. Das war brutal, aber so kam eines zum anderen. Ein Jahr später nahm ich erneut am Duathlon teil. 1992 startete ich bei meinem ersten Triathlon. Danach habe ich wieder zehn Jahre ausgesetzt. 2008 kaufte ich mir mein Traumrennrad und das Feuer war wieder da. Seitdem ist es auch nicht wieder erloschen.

Warum gerade Triathlon?

Es ist der Spaß an der Bewegung, der Freude am Rad und an der kombinierten Herausforderung. Ich betreibe alle drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen sehr gerne. Und die ganze Triathlon-Szene ist einfach verrückt und super drauf.

Wie bereiten Sie sich auf die Lauchringer Triathlon-Nacht vor?

Ich habe schon im Winter mit dem Schwimmen angefangen. Erst in 100-Meter-Intervallen, dann 200, später 400. An vier Tagen die Woche laufe ich am Morgen einige Kilometer. Aufs Rad steige ich eigentlich bei jeder Gelegenheit. Das verbissene Training mit penibelster Protokollierung habe ich zwar mittlerweile aufgegeben, aber im Jahr sind es rund 7000 bis 8000 Kilometer mit dem Rad, rund 1000 Kilometer Laufen und 40 bis 50 Kilometer Schwimmen. Rund zwei bis drei Wochen vor dem Wettkampf baue ich Koppeltraining ein, um mich an die Bewegungswechsel zu gewöhnen. Der Wechsel vom Rad zum Lauf ist brutal.

Sie trainieren auch mit Ihren Söhnen?

Ja, mein Älterer, Marvin, ist neun Jahre alt. Er stoppt meine Zeiten und ist auch beim Radfahren immer wieder dabei. Gemeinsam trainieren wir spielerisch, wie beim gemeinsamen Fußballspielen, beim Laufen, oder bei Sprints. Er hat auch schon Feuer gefangen. Mein Jüngerer, Jan, ist sechs Jahre alt, ist auch schon sportlich unterwegs. Er rennt kleine Sprints mit uns mit und geht wöchentlich zum Tanzunterricht.

Was ist kurz vor dem Wettkampf wichtig?

Es ist wichtig, nicht vollgestopft, aber auch nicht mit leerem Magen anzutreten. Die Ausrüstung muss natürlich vollständig sein. Man muss so schnell wie möglich in seinen eigenen Flow kommen und später gute Wechsel zwischen den Disziplinen machen, um da keine Zeit zu verlieren.

Wie erleben Sie den Wettkampf?

Wenn man dann am Start steht und das Adrenalin steigt, das ist schon ein tolles Gefühl. Natürlich ist da der Wettkampfgedanke, aber vor allem ist es für mich Fun. Schon von der ersten Triathlon-Nacht war ich begeistert, weil die Leute einfach Spaß haben und nicht so verbissen sind, wie bei einem regulären Triathlon. Die Organisation ist super und die Strecke ist toll.

Und wie geht es weiter?

Ich hätte gerne auch am City-Run in Waldshut einen Tag nach der Triathlon-Nacht teilgenommen, muss an dem Tag aber arbeiten. Am 19. August werde ich beim Triathlon im schweizerischen Full starten. Ein großer Traum ist die Teilnahme am Ironman auf Hawaii.

