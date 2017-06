SÜDKURIER-Mitarbeiterin Johanna Meister hat bei der Triathlon-Nacht in Lauchringen ihren ersten Triathlon absolviert. Sie schildert ihre Eindrücke und verrät, warum nach dem Start beinahe alles vorbeigewesen wäre.

Lauchringen – Am Freitagnachmittag sitze ich in meinem Zimmer vor meiner Sporttasche. Mein Kopf rattert. Habe ich alles? Was brauche ich noch? Ich bin nur noch wenige Stunden vom Start an meinem ersten Triathlon entfernt. Mir geht bei dem Gedanken bereits jetzt ordentlich die Pumpe. Die Entscheidung, mich bei der Lauchringer Triathlon-Nacht anzumelden, habe ich erst vor ein paar Wochen spontan getroffen. Es sollte die erste Belastungsprobe für mein Knie sein, das im November 2016 infolge eines Kreuzbandrisses operiert werden musste.

Mit einem flauen Gefühl im Magen und einem Karussell an Gedanken im Kopf fahre ich mit meiner Mama, die ebenfalls am Triathlon teilnimmt, nach Lauchringen. Wir holen unsere Startnummern und bereiten unseren Platz in der Wechselzone vor. Die Zeit bis zum Start scheint zu rennen und schon finde ich mich am Beckenrand des Schwimmbades wieder. Vor mir springen die ersten Athleten ins Wasser; es wird im Zehn-Sekunden-Takt gestartet. Ich habe kaum Zeit, mir große Gedanken zu machen, denn schon bin ich dran. Ich lasse mich ins Wasser gleiten und höre die Kampfrichterin die Zeit herunterzählen. "8, 9, 10. Los!" Ich tauche unter und stoße mich ab. In dem Moment spüre ich, wie sich etwas an meinem linken Fußgelenk löst. Ich will auftauchen und wegrennen, denn ich bin mir sicher, dass ich meinen Transponder, das Zeitmessgerät soeben verloren habe. Die Stelle an meinem linken Fußgelenk, wo das Band mit dem Chip befestigt war, fühlt sich gefährlich leer an.



Zum Glück gebe ich nicht auf, sondern versuche mich auf die vor mir liegenden 400 Meter zu konzentrieren. Meine Gedanken kreisen während dem Schwimmen ständig um das vermutlich verlorene Band und die Angst, dass mein erster Triathlon bereits gelaufen sein könnte. Als ich mir beim Aussteigen an das Fußgelenk fasse, ist es wie befürchtet leer. Was nun? Plötzlich taucht meine Schwester vor mir auf und drückt mir das Band in die Hand. "Mach es fest! Es darf jetzt nicht mehr abfallen!" Mit zittrigen Händen versuche ich, das Band wieder an meinem Fußgelenk zu befestigen. Beim zweiten Anlauf klappt es und ich renne los über die Liegewiese in die Wechselzone.

Meine Startnummer, die Schuhe und der Helm sind schnell angezogen. Ich schnappe mein Fahrrad und los geht's. Zeit zum Denken bleibt während der Radstrecke nicht. Ich muss auf den Weg achten, damit ich nicht stürze. 18 Kilometer lang versuche ich, alles zu geben; meine Oberschenkel brennen. Auf dem Rückweg zur Wechselzone kommt mir meine Mama entgegen. Wir feuern uns im Vorbeifahren gegenseitig an. Das gibt mir nochmal Zug. In der Wechselzone hänge ich das Rad in den Ständer, ziehe den Helm ab und renne los. Es fühlt sich komisch an – wie ein Cowboy, der sein Pferd verloren hat. Wow, schießt es mir durch den Kopf, jetzt bist du schon bei der letzten Disziplin. Nur noch fünf Kilometer rennen, dann hast du es geschafft.

Nach dem Fahrrad fahren komme ich mir zu Fuß unendlich langsam vor und ich kann auch nicht mehr. Meine linke Wade fühlt sich an, als würde sie jeden Augenblick verkrampfen und mein Knie schmerzt ebenfalls ein bisschen. Zum Glück steht die Zuschauermenge nicht weit entfernt. Die Anfeuerungsrufe der Menschen am Wegrand geben mir neue Energie und ich renne, so gut ich kann. Drei Mal muss ich die 1,5 Kilometer lange Runde rennen, der Weg zieht sich ungemein und meine Beine werden immer müder. Ich muss mich immer wieder selbst anfeuern, doch dann ist es geschafft. Ich laufe wieder auf die Ecke mit den Zuschauern zu und biege nach rechts in Richtung Ziel ab. Die letzten Meter bis zum Ziel fühlen sich mehr wie ein Taumeln, als ein schöner Schlussspurt an. Ich höre meine Schwestern jubeln und stolpere über die Ziellinie. Ich nehme meine Medaille entgegen und trinke zwei Becher Wasser in wenigen Schlucken leer. Erst jetzt merke ich, wie verdammt heiß es immer noch ist. Mir tut alles weh, aber es fühlt sich so gut an. Der Stolz über die vollbrachte Leistung lässt die Schmerzen in den Hintergrund rücken. Ich habe meinen ersten Triathlon als 13. Frau (von 65), in einer Stunde und zehn Minuten beendet!

250 Starter

An der zweiten Lauchringer Triathlon-Nacht haben rund 250 Athleten teilgenommen. Es waren 400 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen zurückzulegen. Veranstaltet wurde das Sportereignis von Marc Gerlach und Daniela Kolbeck in Zusammenarbeit mit dem Handels- und Gewerbekreis Lauchringen sowie verschiedenen Vereinen. (ros)