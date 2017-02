Lauchringen Trauer um Erfinder der Fruchtsaftkelterei Klettgau-Perle in Lauchringen

Winfried Dreher aus Oberlauchringen stirbt im Alter von 90 Jahren. Der Geschäftsmann baut zumächst eine Weinhandlung auf und später eine Fruchtsaftkelterei. Auch engagierter Fußballer beim FC Erzingen und beim Fußballverein Oberlauchringen.

Winfried Dreher, Seniorchef und Gründer der Süßmostkelterei in Oberlauchringen, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Unter großer Anteilnahme fand am Freitag auf dem Friedhof Oberlauchringen die Beisetzung statt. Der Verstorbene hinterlässt drei Töchter und drei Enkelkinder.

Der gebürtige Erzinger absolvierte eine Ausbildung zum Chemielaboranten. 1943 wurde er zum Militärdienst eingezogen und zum Sanitäter ausgebildet. 1944 wurde er in der Normandie von der zweiten US-Division in den Sanitätsdienst übernommen. Dreher kam danach in die USA. In Oklahoma war er fast zwei Jahre in einem Krankenhaus als Mediziner und Medizinlaborant eingesetzt. Trotz mehrfacher Angebote, in den USA zu bleiben, zog es ihn 1946 zurück nach Hause. Winfried Dreher begann im Lonza-Werk Waldshut eine Tätigkeit im Labor. 1953 heiratete er Hildegard Hässig aus Oberlauchringen, die Anfang 2013 gestorben ist.

1954 richtete Winfried Dreher im Haus der Schwiegereltern eine Weinhandlung ein. 1959/60 baute er in Oberlauchringen eine Fruchtsaftkelterei auf mit dem Markennamen "Klettgau-Perle“. In der Region wurde das Unternehmen als Abnehmer von Äpfeln, als Saftlieferant und saisonaler Arbeitgeber bekannt. Die Firma ist Träger des Qualitäts- und Herkunftszeichens für heimisches Streuobst aus Baden-Württemberg. Immer wieder werden die Produkte von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) und der Centralen Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) ausgezeichnet. Bis zuletzt arbeitete Winfried Dreher täglich im Betrieb, den er mit seinem Enkel Ron Dreher, gelernter Fruchtsaft-Techniker, führte.

Die große Leidenschaft des Jubilars war der Fußball. Sein Vater war Gründungsmitglied des FC Erzingen. Winfried Dreher spielte in der Erzinger Jugendmannschaft und wurde 1943 mit der A-Jugend des FC Tiengen Badischer Meister. Nach dem Krieg beteiligte er sich am Wiederaufbau des FC Erzingen, war dort bis zu seinem Wegzug Aktivspieler und stellvertretender Vorsitzender. Einige Jahre widmete sich Winfried Dreher danach dem Fußballverein Oberlauchringen, der ihn zum Ehrenmitglied ernannte.