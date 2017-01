Lauchringen Termin steht fest: Am 27. Juli findet der Spatenstich für die Ortsumfahrung Lauchringen statt

180 Interessierte kamen zum Bürgerdialog des CDU-Ortsverbands Lauchringen. Neben dem Straßenbau in der Region allgemein, ging es vor allem um die Zukunft der Ortsumfahrung Lauchringen. Der Termin des Spatenstichs ist für die Gemeinde aus mehreren Gründen ein besonderer Tag.

Das Interesse an der Ortsumfahrung Lauchringen ist auch nach der Bekanntgabe des Baubeginns durch das Regierungspräsidium Freiburg groß. Bei einem Bürgerdialog des CDU-Ortsverbands mit dem Bundestagsmitglied und Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) nutzten 180 Besucher die Möglichkeit, sich über den Verkehr am Hochrhein zu informieren und auszutauschen.

Eine Nachricht kam in der Oberlauchringer Gemeindehalle besonders gut an: Der Termin für den Spatenstich steht fest. Er soll am 27. Juli stattfinden. „Es ist ein lang ersehnter Termin, jetzt kommt er endlich. Mit dieser Umfahrung wird bestimmt Einiges an Entlastung einhergehen. Ich bin mir sicher, es wird eine große Sause geben, zu der ich gerne wieder komme“, kündigte Norbert Barthle an. Ein passendes Datum, wie Felix Schreiner, CDU-Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat für den Wahlkreis Waldshut, erklärte: „Der 27. Juli ist der Geburtstag von Lauchringens Alt-Bürgermeister Bertold Schmidt – es gibt kein besseres Datum zum Feiern.“

Bürgermeister Thomas Schäuble schilderte das weitere Vorgehen der Gemeinde. „Derzeit sind wir dabei, den Grunderwerb voranzubringen“, erklärte er. Damit sei man früher schon einmal fast fertig gewesen, durch die neue Planung der Umfahrung als Bundesstraße statt Autobahn mussten dann aber die Bestätigungen neu bearbeitet werden. „Es ist eine große Flächeninanspruchnahme, etwa 13 Hektar. Ein Teil der Grundstücke wurde bereits gekauft, etwa sechs Hektar. Der Rest muss noch endverhandelt werden“, so Schäuble. Auf die besorgte Nachfrage eines Besuchers entgegnete der Bürgermeister, der fehlende Grunderwerb sei nicht hemmend für den Baubeginn, die Eckpfeiler der Verhandlungen stünden bereits. Nach derzeitiger Planung geht man von einer Bauzeit von etwa dreieinhalb bis vier Jahren aus, informierte Thomas Schäuble.

Auch andere Verkehrsthemen am Hochrhein und die Entwicklung der Infrastruktur allgemein wurden an diesem Abend angesprochen. „Der Bund gibt so viel Geld wie noch nie, aber es fehlt uns an planungsfertigen Bauvorhaben“, sagte Felix Schreiner. Stuttgart müsse nun „planen, planen, planen“. Eine Meinung, die auch Norbert Barthle vertritt. Alle Projekte, die Baureife haben, wurden zuletzt für den Bau freigegeben. „Meine Vorgänger mussten früher bei Ortsterminen immer sagen: ‚Ja, die Maßnahme ist wichtig, aber die Mittel begrenzt’“, erklärte er. Er könne heute sagen, wenn ein Projekt Baureife hat, kommen die Mittel.

Die Baureife sei auch das Hauptproblem bei der Ortsumfahrung Grimmelshofen, sagte Stühlingens Bürgermeisterin Isolde Schäfer, die beim Verkehrs-Staatssekretär die Wichtigkeit der Maßnahme betonen wollte. Sie habe die Information bekommen, dass das Land im Laufe des Jahres eine Planungspriorisierung durchführen werde: „Das heißt, es wird wieder ein Jahr vergehen. Das kann nicht sein.“ Auch Norbert Barthle kritisierte die eigene Priorisierung des Landes Baden-Württemberg, die über den Bundesverkehrswegeplan hinaus gehe. Dadurch gehe viel Zeit verloren. Seit 50 Jahren werde von der Ortsumfahrung Grimmelshofen gesprochen. „Das, was Sie bekommen, hätten wir auch gerne“, beglückwünschte Schäfer die Lauchringer.