Lauchringen Sternsinger ziehen durch die Ortsteile Ober- und Unterlauchringen

Sowohl in Ober- als auch in Unterlauchringen machen sich Ministranten und andere Jugendliche als Sternsinger auf, um Segen zu bringen und Spenden zu sammeln.

In der Pfarrgemeinde Herz Jesu in Unterlauchringen (Bild links) machten sich am Dreikönigstag 20 Sternsinger auf den Weg, nachdem sie in einem Aussendungsgottesdienst von Pater Bernhard Fuhrmann für ihren Dienst gesegnet worden waren. Nach einem Mittagessen im Pfarrsaal verteilten sich die Sternsinger in sechs Gruppen im Ortsteil Unterlauchringen, um den Bewohnern Segen zu bringen und Spenden für die Region Turkana in Kenia zu sammeln. Dabei wurden vorrangig die bestellten Besuche bedient, aber auch übrige Bewohner aufgesucht. Vorbereitet und betreut wurden die Sternsinger von Erika Kirchenmayer und Martina Lang. Im Bild die Sternsinger von Herz Jesu mit Pater Bernhard Fuhrmann (hintere Reihe mit dunkler Brille).

34 Ministranten und weitere Jugendliche aus Oberlauchringen (Bild rechts) wurden am Vorabend des Dreikönigstages von Pfarrer Ulrich Sickinger in einem vom Kirchenchor musikalisch umrahmten Gottesdienst zur diesjährigen Sternsingeraktion ausgesandt. Die in acht Gruppen aufgeteilten Sternsinger sollen in der Pfarrgemeinde St. Andreas Segen bringen und gleichzeitig Spenden sammeln für die von einer großen Dürre bedrohte Region Turkana in Kenia. Die von Ljubica Kreiser und Susanne Gramann betreuten Sternsinger machten sich dann am Freitagmorgen bei eisiger Kälte auf den Weg, um bei allen Bewohnern im Ortsteil Oberlauchringen ihre Aufwartung zu machen und die Häuser mit dem Schriftzug 20 C+M+B 17 zu kennzeichnen. Bilder: HerbertSchnäbele