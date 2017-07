Lauchringen Standbetreiber bei der Nacht der Kulturen erzählen auch über Europa und die Karibik

Nacht der Kulturen: Lauchringer stellen in dieser Episode die Dominikanische Republik, Italien, Kroatien und Deutschland vor.

In Lauchringen findet am Freitag, 14. Juli, die dritte Nacht der Kulturen statt. Bei dem interkulturellen Straßenfest werden rund 30 Gruppen ihre Heimatländer kulturell, kulinarisch und auch optisch vertreten. Nachfolgend stellen wir vor, was die Teilnehmer mit Wurzeln aus der Dominikanischen Republik, aus Italien, Kroatien und Deutschland vorhaben.

Dominikanische Republik: Auf dem Sparkassenvorplatz wird es karibisch: Bunt und mit einer großen Flagge präsentiert die "DomRep", dass sie viel mehr ist als nur ein beliebtes Urlaubsland. Mit Getränken, wie Presidente-Bier, Santa Libre und Cuba Libre sowie "El Falco", kann man sich hier landestypisch auf einen bunten Abend mit Tanz und Folklore einstimmen.

Fast schon ein Nachbarland ist Italien. La Dolce Vita und mediterranes Flair gibt es mit diesem südeuropäischen Land auf dem Marktplatz, wo grün-weiß-rote Fahnen das Standbild dominieren werden. Nachdem die Pizza mittlerweile einen Großteil der westlichen Welt erobert hat, darf sie auch hier nicht fehlen. Welche weiteren italienischen Spezialitäten und Getränke sich die Vertreter von Bella Italia haben einfallen lassen, ist bisher noch geheim. Ein Künstler wird ebenfalls zur Unterhaltung am Stand sein. Kroatien: Wir bleiben am Mittelmeer. Gleich am gegenüberliegenden Ufer der Adria befindet sich Kroatien. Kulinarische Köstlichkeiten wird es an diesem Stand in Form von Cevapcici mit Fladenbrot und Karlovacko Pivo (Bier) geben. Auch auf der Bühne wird es richtig authentisch: Es wird die kroatische Folklore-Tanzgruppe "Klas" aus Ravensburg auftreten.

Deutschland: Natürlich ist auch Deutschland vertreten. Mit Kartoffelpfanne, offenem Bier, Tradition und Brauchtum präsentiert sich der Fußballweltmeister an seinem Stand in Schwarz-Rot-Gold. Die Mitglieder der Garde Oberlauchringen bringen ein Stück Kultur auf die Bühne.

Die Veranstaltung

Die Nacht der Kulturen findet am Freitag, 14. Juli, zwischen 17 und 1 Uhr statt. Rund 30 Gruppen werden ihr Herkunftsland an bunt dekorierten Ständen entlang der Hauptstraße in Lauchringen vorstellen. Hier können landestypische Speisen und Getränke gekostet werden. Auf drei Bühnen entlang der Festmeile gibt es Auftritte mit kulturellen Vorführungen und Tänzen. Veranstalter der dritten Nacht der Kulturen ist der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen.