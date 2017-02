Lauchringen Spatenstich für Lauchringens erstes Parkhaus

Mit einem Spatenstich wurde der Bau des ersten Parkhauses in Lauchringen eingeläutet. Für das Projekt werden 2,4 Millionen Euro investiert. Das Parkhaus soll im Juli in Betrieb gehen und Platz für Dauermieter und Kurzzeitparker bieten.

Lauchringen – Zu einem „freudigen Anlass“ begrüßte Bürgermeister Thomas Schäuble die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Vertreter der Baufirma Goldbeck zum Spatenstich für das neu geplante Parkhaus in Unterlauchringen, das bereits im Juli 2017 in Betrieb gehen soll. Das mehrstöckige Gebäude liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur katholischen Kirche an der L 163, der ehemaligen Bundesstraße.

Jörg Parschat als Vertreter der Firma Goldbeck erklärte: „Erst entsteht hier ein großes Loch, 36 mal 33 Meter groß und elf Meter tief.“ Dann aber ginge es "ratzfatz", bis die 140 Tonnen Stahl verbaut seien. Zu klären sei nur noch die Gestaltung der Außenfassaden. Bürgermeister Schäuble verwies auf die geringe Vorlaufzeit für das Projekt. Alles sei gut gelaufen, dank auch der guten Zusammenarbeit im Gemeinderat und dessen die Bereitschaft, 2,4 Millionen Euro zu investieren, „obwohl zur gleichen Zeit auch einige andere wichtige Projekte zu stemmen sind“.

Auch mit dem Landratsamt konnte schnell eine Einigung erzielt werden. Eine wichtige Voraussetzung sei auch die Zusage des Landes gewesen, das Bauvorhaben mit über einer Million Euro aus LSP-Mitteln zu bezuschussen, ein Prozedere, das vom CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner politisch begleitet wurde. Wichtig sei Schäuble auch gewesen, sich vor Beginn der Planung mit den Anliegern zu einigen. „Ich bin froh, dass wir den Wunsch der Anwohner entsprechen konnten, die Zufahrt an die L 163 zu legen und Lärmschutzmaßnahmen einzuplanen.“

„Ich freue mich, dass sich das Land mit einem Zuschuss an dieser Infrastrukturmaßnahme im ländlichen Raum beteiligt und damit das Bestreben der Gemeinde unterstützt, die innerörtliche Verkehrssituation zu entlasten“, sagte Felix Schreiner. Erleichtert zeigte sich auch Dorothea Schreiner, Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen: „Schon morgens um 7.30 Uhr geht es hier mit der Parkplatzsuche los, und spätestens um 9 Uhr ist hier alles zugeparkt“, sagte sie. „Viele der Angestellten, die in den Geschäften arbeiten, brauchen einfach einen Dauerparkplatz.“ Für Kurzzeitparker ist das Parken für eine Grundzeit gebührenfrei. Thomas Schäuble: „Ich werde mich im Gemeinderat dafür einsetzen, diese Zeit auf drei Stunden zu begrenzen.“

Im Ortszentrum fehlen derzeit 90 Parkplätze