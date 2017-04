Lauchringen So schön war der Frühlingmarkt in Lauchringen

So schön war der Frühlingmarkt in Lauchringen

Der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlingsmarkt hat zahlreiche Besucher in die Hauptstraße nach Lauchringen gezogen. Die Händler und Aussteller waren durchwegs zufrieden mit dem Besucherzuspruch.

Der traditionelle Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag lockte wieder zahlreiche Besucher in die Lauchringer Hauptstraße und sorgte bei gutem Wetter für Volksfest-Atmosphäre. Die Straße war zur Fußgängerzone gesperrt, hier waren 40 Stände vertreten, fast doppelt so viele, wie in den vergangenen Jahren. Ihre Betreiber hatten sich auf die frühlingshafte und vorösterliche Zeit gut vorbereitet. Bei vielen galt das Motto „Selbstgemacht mit Herz und Esprit“, was sich in selbstgemachten Erzeugnissen wie Marmelade, Honig und Schnaps, aber auch Designerschmuck und Selbstgemachtem aus Stoff, Glas und Holz äußerte. Gegen den Hunger hatten die Besucher die Qual der Wahl: Von Pizza, über Bratwurst, Fisch-Spezialitäten und Spießen, bis hin zu türkischen Spezialitäten, Kaffee und Kuchen sowie einer großen Auswahl an Süßem reichte das große kulinarische Angebot. Zudem lockten die inhabergeführten Geschäfte mit offenen Türen, Aktionen und Gutscheinen.

Letztere waren vor allem bei den jüngsten Besuchern begehrt, denn Einlösen konnten sie diese zum Beispiel bei Stephan’s Mini-Dampfbahn, die ihre Runden auf dem Lauchringer Marktplatz zog. Zur Tradition gehört mittlerweile Ludwig Bär mit seinen weißen Ziegen. Das Gespann aus sechs zutraulichen Tieren kutschierte ebenfalls Kinder von einem Ende der Meile zum anderen. Wer auch als Erwachsener nicht laufen wollte, konnte sich mit dem halbstündlichen Shuttle-Bus zwischen den Ortsteilen befördern lassen. Neben dem Gewerbegebiet Ried hatten auch an der Bundesstraße und in Oberlauchringen Geschäfte geöffnet.

„Es ist sehr sehr gut besucht“, sagte Dorothea Schreiner, Vorsitzende des Handels- und Gewerbekreises Lauchringen. Auch die Inhaber selbst zeigten sich zufrieden. „Die Leute schauen nicht nur, es wird auch gut eingekauft“, sagte zum Beispiel Ute Müller, Geschäftsführerin des Spielzeugladens „Holzwurm“. „Wir sind zufrieden“, bestätigte auch geschlossen die Familie Wuchner, die auf dem Frühlingsmarkt ihre selbstgebrannten Schnäpse inklusive Verkostung anbot. Die Besucher äußerten sich ebenfalls positiv. Viele konnten an dem freien Tag speziellen Einkäufen nachgehen. So auch Heike Speck, die im Flügel F. Textilia Bänder für Palmsonntag gefunden hat.