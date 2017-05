Lauchringen Skiclub Lauchringen: Wolfgang Kehl ist nun stellvertretender Vorsitzender

Der Skiclub Lauchringen hat in seiner Hauptversammlung langjärhige Mitglieder geehrt und Anselm Braun zum Ehrenmitglied ernannt. Wolfgang Kehl wurde zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Lauchringen – Der Skiclub Lauchringen besetzte bei der Hauptversammlung im Gartenhotel Feldeck einige Vorstandsämter neu und ehrte langjährige Mitglieder. Der bisherige Schriftführer Wolfgang Kehl wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neuer Beisitzer wird Andreas Wanka, der das Amt von Martin Jehle übernimmt, der seinerseits den Schriftführerposten neu besetzt. In Ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Ansgar Kramer, die Kassenprüfer Freddy Hämmerle und Georg Vogel sowie der gesamte Jugendvorstand. Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Thomas Schäuble .

Großer Dank galt dem bisherigen stellervertretenden Vorsitzenden Hanspeter Walter für seinen 15-jährigen Einsatz im Verein, sei es die Organisation der Ausfahrten, der Arbeitseinsätze oder die Bewirtung der Hütte. Als neuer Hüttenwart wird er zukünftig die Aufgaben von Dieter Dreher übernehmen.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Thomas Schäuble, Alexander Bulz und Marion Hackel geehrt. Konny Hämmerle hält seit 40 Jahren dem Skiclub die Treue. Verbunden mit seiner 50-jährigen Zugehörigkeit zum Verein wurde Anselm Braun zum Ehrenmitglied ernannt.

Das vergangene Jahr war geprägt vom vielfältigen Engagement des Skiclubs, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Dies wurde auch in den Tätigkeitsberichten des Vorsitzenden Wolfgang Hackel und des Skischulleiters Rainer Lüber deutlich. Beide sprachen allen Übungsleitern und am Vereinsleben Beteiligten ihren Dank aus. Die Kinderskikurse mit 99 Teilnehmern und das Jugendskilager in Damüls waren hierbei sicherlich Höhepunkte im Vereinsjahr. Zusätzlich bot der Skiclub Schneeschuhwanderungen und Nordic-Walking-Kurse an.

Aber auch abseits der Piste war der Skiclub aktiv. Die Teilnahme am Fasnachtsmontagsumzug wurde wieder einmal mit dem ersten Platz für die Kostümierung prämiert. Zudem erneuerte und vergrößerte der Skiclub mit sehr viel Eigenleistung und Unterstützung durch die Gemeinde Lauchringen den Hofplatz seiner Vereinshütte in Bernau. Der Dank galt auch der Hüttenverwalterin Margit Schmidt für ihre Arbeit und die hervorragende Kooperation mit dem Vorstand. Der im laufenden Jahr gekaufte Vereinsbus soll Ausfahrten des Skiclubs vereinfachen und auch die Nachwuchsförderung ermöglichen.

Die Bedeutung der Jugendarbeit des Skiclubs wurde von allen Rednern und auch von Bürgermeister Thomas Schäuble hervorgehoben. Der Vorstand der Jugendabteilung, Niklas Isele, dankte an dieser Stelle seinem Vorstandsteam. Einen ausgeglichenen Kassenbericht legte Kassierer Ansgar Kramer vor, der von den Kassenprüfern Freddy Hämmerle und Matthias Blatter eine tadellose Kassenführung bescheinigt bekam. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet