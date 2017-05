Lauchringen Simmler: Süßer Genuss für die Umwelt

Lauchringer Konfitüren-Hersteller produziert nur noch CO2-neutral – mit Pellets und Solarstrom. Klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Seit 85 Jahren wird in Lauchringen, direkt hinter dem Bahnhof, Süßes für das tägliche Frühstück produziert. Auch wenn man von süßen Produktion augenscheinlich nicht sofort etwas mitbekommt, so macht das Familienunternehmen Simmler doch immer wieder von sich reden. Sei es durch Auszeichnungen für die besondere Qualität der Marmeladen oder – wie jetzt – durch einen nachhaltigen Einsatz für die Umwelt. Pünktlich zum 85-jährigen Bestehen wird die für die Produktion benötigte Energie zu 100 Prozent aus regenerativen Energien und somit komplett CO2-neutral hergestellt. Hierfür gab es das Siegel "Solar food", zertifiziert durch die Technische Universität (TU) München.

Nach eigener Aussage ist Simmler das "erste und einzige Unternehmen in seiner Branche" das unter dem Label "Solar food" produziert. Mit dem Siegel, das alle Marmeladengläser ziert, wurde bestätigt, dass die Produkte aus Lauchringen "umwelt-, klima- und ressourcenschonend hergestellt werden". Dies wurde möglich, weil seit einigen Wochen zu 100 Prozent regenerativ mit der Energie aus einer Dampferzeugungsanlage produziert werde, die mit Holzpellets befeuert wird. Zudem liefert eine Photovoltaik-Anlage sauberen Strom. Zudem gibt es eine Regenwasserversickerungsanlage.

Dass das Unternehmen längst den richtigen Weg eingeschlagen hat, davon sind die beiden Geschäftsführer, Norbert Münch und Uta Simmler überzeugt. Aber auch davon, dass man dafür mitunter einen langen Atem braucht. Aber, so sagt Norbert Münch, der auch ehramtlicher Vorsitzender des Umweltbeirates in Lauchringen ist: "Wir wollen selbst vorangehen." Da für ihn und seine Frau Uta Simmler letztlich das Gesamtpaket stimmen müsse, setze man bei Simmler auf Nachhaltigkeit.

Seine Früchte beziehe Simmler sofern möglich regional, so Norbert Münch. Dies gelte insbesondere für die Schwarzkirschprodukte. Deshalb betont Norbert Münch nicht ohne Stolz: "Wir sind der Schwarzkirsch-Spezialist aus dem Südschwarzwald." Sein nachhaltiges Engagement zeige Simmler besonder beim Einsatz zum Erhalt alter Quitten-Sorten. Eigene Plantagen und die Plantagen von Partnern würden bereits seit einigen Jahren ökologisch bewirtschaftet Die Plantagen und auch die Außenflächen auf dem Lauchringer Betriebsgelände seien bienen- und insektenfreundlich gestaltet. Weiterhin, so Norbert Münch Uta Simmler, gebe es, beinahe schon selbstredend, Nistkästen auf dem Firmengelände.

Das Unternehmen

Simmler wurde am 1. April 1932 in Lauchringen gegründet. 1965 füllte das Unternehmen als erster deutscher Herrsteller Portionspackungen aus Aluminium ab. Seit 2003 liegt die Geschäftsführung in den Händen von Uta Simmler und Norbert Münch. Seit Unternehmensgründung hat Simmler nach eigener Aussage über 250 nationale und internationale Auszeichnungen für seine Produkte erhalten. Norbert Münch: „Jeder von uns eingereichte Titel wurde auch prämiert.“ Die Umsatzentwicklung von Simmler nennen Norbert Münch und Uta Simmler „stabil“ und deutlich über dem der Branche liegend. Simmler beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter.