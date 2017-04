Lauchringen Serie geht weiter: Unbekannter bricht wieder ein Auto in Lauchringen auf

Mehr als zehn Autos wurden in den vergangenen Wochen in Lauchringen aufgebrochen. Der unbekannte Täter geht dabei immer gleich vor. Nun hat er wieder zugeschlagen.

Die Serie von Autoaufbrüchen in Lauchringen dauert weiter an. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Hauptstraße in Unterlauchringen die Beifahrerscheibe eines Audi Cabrios eingeschlagen, berichtet die Polizei. Auch in der Nacht zuvor gab es bereits einen weiteren Fall. Damit wurden von der Polizei in den vergangenen Wochen bereits mehr als zehn Fälle gemeldet.

Der Täter geht dabei immer gleich vor. Auch im jüngsten Fall soll er versucht haben, die Scheibe mit einem Stein zu zerstören. Beim vierten Versuch habe er Erfolg gehabt und entwendete eine schwarze Armani Daunenjacke im Wert von rund 1200 Euro, so die Ermittler. Zudem wurde ein Bedienungsgeldbeutel mit Schweizer Franken gestohlen. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf rund 400 Euro.



Die Polizei verzeichnet nach eigener Auskunft seit Dezember vergangenen Jahres im Bereich Oberlauchringen, Unterlauchringen und Tiengen insgesamt 20 Auto-Aufbrüche. Dabei wurden überwiegend Seitenscheiben mit einem Stein eingeschlagen und Wertgegenstände und Bargeld gestohlen. Als Tatzeitraum habe sich jeweils die Nachtzeit zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden herauskristallisiert.



Beamte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen würden sich daher verstärkt um die Aufklärung dieser Taten kümmern und bitten um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07751/83160. Zudem weist die Polizei erneut darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen. Verdächtige Wahrnehmungen sollten möglichst unverzüglich gemeldet werden.