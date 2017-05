Lauchringen Seit 20 Jahren Freunde: Lauchringen und St. Pierre de Chandieu feiern Jumelage

Lauchringen feiert mit der französischen Gemeinde St. Pierre de Chandieu das Bestehen ihrer 20-jährigen Freundeschaft. Die Jumelagefeier wird mit einem Bürgerfest am 13. Mai auf dem Marktplatz von Unterlauchringen gefeiert. Rund 100 Gäste des Partnerorts werden zur Geburtstagsfeier erwartet.

Lauchringen – Mit einem Bürgerfest unter dem Motto „Musik – Gesang – Tanz – Bewirtung – 20 Jahre Partnerschaft“ wird am Samstag, 13. Mai, auf dem Marktplatz von Unterlauchringen das Verschwisterungsjubiläum von Lauchringen mit der französischen Gemeinde St. Pierre de Chandieu gefeiert. Fast 100 Gäste des 20 Kilometer südlich von Lyon gelegenen Partnerorts werden hierzu erwartet.

Auf einer großen Freiluftbühne gibt es hierzu einen bunten Reigen an Darbietungen von Orchester und Chor der Grundschule Oberlauchringen, dem Chor der Grundschule Unterlauchringen, den Garden der Narrenvereine von Unter- und Oberlauchringen, dem Lauchringer Jugendblasorchester, dem Männergesangverein Unterlauchringen sowie der Fanfare et Clique aus St. Pierre de Chandieu. Für das leibliche Wohl sorgen hierfür der Verband Wohneigentum Oberlauchringen zusammen mit dem Verband Wohneigentum Unterlauchringen sowie der Skiclub Lauchringen.

Bei permanentem Regen findet das Bürgerfest in der Gemeindehalle Oberlauchringen statt. Neben dem Bürgerfest auf dem Unterlauchringer Marktplatz wird dieses Jubiläum mit einer Fotoausstellung von Bildern aus der französischen Partnergemeinde in den Schaufenstern zahlreicher Lauchringer Geschäfte gewürdigt. Am Abend gibt es dann noch ein offizielles Festbankett mit Festreden, musikalischen Darbietungen des „ensemble muss hochrhein“ und Tanz sowie am Sonntag eine Rheinschifffahrt mit anschließendem Grillfest für die französischen Gäste mit ihren deutschen Gastgebern.

Bereits 1992 gab es, auf der Suche nach einer adäquaten französischen Partnergemeinde für Lauchringen, erste Kontakte nach St. Pierre de Chandieu, als eine kleine Delegation unter der Leitung des damaligen Lauchringer Bürgermeisters Bertold Schmidt und dem damaligen Feuerwehrkommandant Edwin Ebi nach Frankreich fuhren. Die ersten Kontakte waren äußerst positiv. Vor allem die für eine französische Gemeinde mit rund 4500 Einwohner ungewöhnlich vielen Vereine und Aktivitäten passten und passen immer noch hervorragend.

Seit 1992 bereits pflegen die Feuerwehren beider Gemeinden ununterbrochen einen jährlichen Austausch und seit 1995, ebenfalls seither ununterbrochen, den Jugendaustausch. Zahlreiche weitere Vereine und auch Einzelpersonen folgten rasch. Und so fanden vor 20 Jahren folgerichtig am 5. und 6. Oktober 1996 in St. Pierre sowie am 10. und 11. Mai 1997 in Lauchringen die offiziellen Verschwisterungsfeierlichkeiten statt. Bis heute zeigt sich diese Partnerschaft äußerst lebendig. Lauchringen und St. Pierre de Chandieu verfahren hier von Anfang an ganz nach dem Motto: „Partnerschaften zwischen Städten und Gemeinden in Europa werden feierlich besiegelt und geschlossen – lebendig werden Partnerschaften aber nur durch die Menschen, die sich begegnen, die miteinander sprechen, feiern, tanzen und gemeinsame Interessen entdecken.“

