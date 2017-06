Lauchringen SC Lauchringen ehrt langjährige Mitglieder

Der SC Lauchringen blickt auf eine durchwachsene Saison zurück. Die stabilen Mitgliederzahlen bereiten dem Verein große Freude.

Lauchringen – Der Sportclub Lauchringen traf sich nach einer gemischten Fußball-Saison mit gutem Abschluss zu seiner 95. Hauptversammlung. Vorsitzender Thomas Kummer sprach in seinem Bericht von einer gedrittelten Saison der ersten Mannschaft, bei der nach einem guten Anfang und einem schlechten zweiten Teil ein dennoch guter Abschluss gefunden werden konnte. Er lobte den Einsatz und die Disziplin zum Ende hin, durch welche auch Spiele gegen Spitzenmannschaften nur knapp verloren gegeben werden mussten. Man habe aus der Not und dem nach sieben nacheinander nicht gewonnenen Spielen zurückgetretenen Trainer Torsten Stockmann eine Tugend gemacht. Der neue Trainer Carmine Morinaro „hat eine gute Mischung aus Kumpel und Autoritätsperson“, so Kummer.

Laut Kummer sei der Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B „erstes und einziges Ziel“. Ihr Trainer gewann dem Abstieg jedoch auch das Positive ab: „Der Abstieg ist deshalb auch gut, weil man so wieder Spiele gewinnt und so wieder Spaß ins Spiel kommt.“ Auch die Jugendabteilungen, vor allem A-, B- und C-Jugend konnten gute Erfolge feiern. Dennoch bedauerte Kummer, dass es sehr schwer ist, schlagfertige Mannschaften zusammenzufinden.

Für den neuen Vorstandsposten des Spielleiters wurde Tobias Kummer auf zwei Jahre gewählt. Die organisatorischen Aufgaben wurden bisher von Albano Lettieri wahrgenommen, der diese aber, in seiner neuen Funktion als Co-Trainer der ersten Mannschaft, nicht mehr übernehmen kann. Zum neuen Kassierer wählten die Mitglieder Christian Zott, der damit Matthias Gut im Amt beerbt, welcher berufsbedingt nicht mehr zur Wahl stand. Wiedergewählt wurden Geschäftsführer Christian Mülhaupt und Spielausschuss Simon Kifle, ebenso wie die Beisitzer Sergej Ernst, Albano Lettieri, Tobias Munk, Michael Roith und Frank Tondar. Neue Beisitzer sind der ehemalige Kassierer Matthias gut und Sebastian Kempe. Marc Weissenberger und Ferhat Yilderim schieden als Beisitzer aus. Neuer Spielleiter ist Tobias Kummer. Die Wahlleitung hatte Ehrenvorsitzender Anselm Braun übernommen. Alle Wahlen waren einstimmig, ebenso wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die Jugendvorsitzende Julia Steffen wurde ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

SC Lauchringen

Die Geehrten: Für 50 Jahre Zugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Heinz Büche, Alfred Frindt, Rudi Gehriger, Theo Kirschbaum, Georg Ringgeler, Hans-Joachim Schätzle und Hartmut Tiefert und Joachim Zaus.

Für 40 Jahre mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde geehrt wurden: Thomas Bächle, Dieter Dreher, Roland Hofer und Horst Ringgeler.

Für 25 Jahre mit der silbenen Ehrennadel geehrt wurden Walter Dohn, Sevki Ertugrul, Klaus Felle, Klaus Gebhard, Carsten Hackel, Tobias Kummer, Oliver Minuth, Dominik Schäuble, Fabian Schäuble und Nedim Vila.