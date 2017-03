Lauchringen/Berlin Rita Schwarzelühr-Sutter spricht beim Expertenforum Textilien über umweltfreundliche Kleidung

Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) nimmt mit Lauffenmühle-Geschäftsführer Volker Steidel beim Expertenforum „Textilien – Kreisläufe, Beschaffung & Lieferketten\" teil.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter hat in Berlin in ihrer Funktion als Parlamentarische Staatssekretärin am Expertenforum „Textilien – Kreisläufe, Beschaffung & Lieferketten" der gemeinnützigen Organisation Cradle to Cradle (Wiege zur Wiege) teilgenommen. Unter den Teilnehmern war auch Volker Steidel, der geschäftsführende Gesellschafter beim Lauchringer Textilhersteller Lauffenmühle. „Die Textilindustrie ist einer der ältesten und, nach Zahl der Beschäftigten und Umsatz, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes“, wird Rita Schwarzelühr-Sutter in einer Pressemitteilung ihres Büros zitiert.

„Keine Produktgruppe hat längeren und mehr Kontakt mit dem menschlichen Körper als Bekleidungstextilien, die den ganzen Tag getragen werden. Der Schutz vor gesundheitlichen Risiken von Chemikalien, die bei der Herstellung von Textilien genutzt werden oder die im Falle syntheti­scher Textilien diese ausmachen, ist also ein wichtiges Thema. Der Ansatz der gemeinnützigen Organisation Cradle to Cradle hat Vorbildcharakter: Die Idee liegt darin, Produkte so zu gestalten, dass sie entweder ohne Qualitätsverlust in technischen Kreisläufen geführt werden können, oder kompostierbar sind, ohne dass durch den Kompost Schadstoffe freigesetzt werden“, zeigt sich Schwarzelühr-Sutter begeistert.

„Ich freue mich, mit Lauffenmühle ein so innovatives Unternehmen im Wahlkreis Waldshut zu haben. Lauffenmühle ist einer der wenigen Textilhersteller, der auf Initiative von Volker Steidel nicht nur Rohstoffe, sondern auch Garne und Textilien für solche Kleidungsstücke schon herstellt“, so Schwarzelühr-Sutter. „Cradle to Cradle war für uns der logische nächste Schritt, um unserer Verantwortung gegenüber Konsument und Umwelt gerecht zu werden. Voraussetzung war dabei, dass wir unseren hohen Qualitätsanspruch beibehalten können“, sagt Volker Steidel.