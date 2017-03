Lauchringen Räbenheimer Narren blicken auf erfolgreiche Fasnachtssaison zurück

Der Narrenverein Räbenheim, die Fasnachtsvereinigung aus Oberlauchringen, hat in seiner Hauptversammlung positive Bilanz gezogen. Präsident Tobias Wiessenrieder wurde in seinem Amt bestätigt.

Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr konnte der Oberlauchringer Narrenverein Räbenheim in seiner 106. Hauptversammlung im Gasthaus Feldeck zurückblicken. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienen Mitglieder, Ehrenmitglieder und Vertreter befreundeter Vereine durch Narrenpräsident Tobias Weissenrieder gab Schriftführer Timo Gramann einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahrs.

Neben der herausragenden Fasnachtszeit mit den zwei Mal ausverkauften Bunten Abenden gab es weitere vereinsinterne Anlässe wie die Vatertagswanderung, verschiedene Einsätze bei Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft, die Teilnahme an der Dorfputzete, ein Vereinsausflug, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern oder die Teilnahme am Jedermannschießen der Schützengesellschaft Tell. Ab dem Schmutzigen Donnerstag begann dann wie alljährlich für die Narren die heiße Phase der Fasnacht, berichtete Gramann. Es begann mit dem Wecken der Bevölkerung, Schließen der Bildungseinrichungen und Besetzung der Gemeindeverwaltung. Es gab unter anderem den Hemdglunkerumzug, die SWR-1-Party, den Take-off-Jugendball, die Föhn-Fasnachtsparty des Musikvereins und "Wätten dass" auf dem Lindenplatz, dazu den Kinderumzug und Kehraus am Fasnachtsdienstag. Mit der Fasnachtsverbrennung in einem großen Fasnachtsfeuer beendeten die Narren ihre Hochphase des Vereinsjahres. Kassierer Heiko Kaiser berichtete von einer soliden Kassenlage.

Bürgermeister Thomas Schäuble leitete die Teilvorstandswahlen. Zuvor beglückwünschte er den Verein: "Es war eine wirklich geniale Fasnacht und ich sehe den Verein mit seiner Beliebtheit in einer blühenden Hochphase." Präsident Tobias Weissenrieder und Kassenwart Heiko Kaiser wurden einstimmig wieder gewählt. Weissenrieder stellte die beiden Anwärter für den Elferrat vor, Philipp Heidinger und Stefan Wieland, und bedankte sich bei besonders engagierten Vereinsmitgliedern und allen Beteiligten, ganz besonders auch bei der Räbenkönigin Verena Selbach, die ihm treu und verlässlich zur Seite stehe.





Seit 1911

Der Narrenverein Räbenheim wurde 1911 gegründet. Er umfasst heute 105 aktive und 140 Passivmitglieder. Vorsitzender (Präsident) ist Tobias Weissenrieder (Fasnachtstitel: "Tobias vom Weißen Grund"), Telefon 07672/41 22 44.