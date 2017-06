Lauchringen Rabe verursacht stundenlangen Stromausfall in Lauchringen und Wutöschingen

Ein Rabe verursacht einen stundenlangen Stromausfall in den Gemeinden Lauchringen und Wutöschingen. Der Vogel sorgte für einen Kurzschluss auf einer Freileitung. Erst am Donnerstag, nur einen Tag später, kam es um die Mittagszeit zu einem weiteren Stromausfall in der Region. Betroffen von diesem Stromausfall waren Waldshut, Albbruck und Dogern. Laut Auskunft der in diesem Fall zuständigen Energiedienst Holding AG waren zwei defekte Mittelspannungskabel die Ursache.

Lauchringen – Am Mittwochmittag kam es um 11.30 Uhr in den Gemeinden Lauchringen und Wutöschingen zu einem Stromausfall. Viele Menschen traf es beim Einkaufen, Tanken, Arbeiten und sogar beim Arzt. Laut den Stadtwerken Waldshut-Tiengen war die Ursache ein großer Rabe, der an einer Freileitung einen Kurzschluss verursacht hatte. Der hervorgerufene Kurzschluss beschädigte die Mittelspannungsanlage in der Lauchringer Badstraße.

Daraufhin kam es in den Stationen Wiggenberg und beim Kindergarten in der Schulstraße zu Kabelfehlern und schließlich zum Stromausfall. Erst um 13 Uhr konnten Teilgebiete wieder versorgt werden, um 15.45 war das gesamte Netzgebiet wieder unter Strom.

Der stundenlange Stromausfall traf die Geschäftswelt zum Teil schwer. Überall mussten automatische Schiebetüren von Hand aufgedrückt werden, um Kunden hinauszulassen. Eine Abrechnung war aufgrund ausgefallener Kassensysteme nicht mehr möglich. Zahlreiche Einzelhändler mussten Teile ihrer Geschäftsräume, oder ganz schließen. Ohne funktionsfähige Kassen behalf man sich, wo möglich, mit Bargeld und Handzetteln.

Überall, wo Kühlung notwendig ist, fingen an dem hochsommerlich heißen Tag die Temperaturen mit einem Schlag an zu steigen. „Das wollen wir nicht nochmal erleben“ sagt Anna Hauser, Marktleiterin des Biomarkts Hauser. Nach einer Stunde musste auch hier der Betrieb eingestellt werden. Bei der Tiefkühlkost sei die Kühlkette dank der guten Isolierung der Truhen nicht über die gesetzlich vorgeschriebenen Temperaturen gestiegen. Empfindliche Ware, wie Fleisch- und Wurstprodukte mussten hingegen entsorgt werden. Es sei mit 30 bis 40 Prozent an Umsatzeinbußen zu rechnen, so Hauser.

Schwer getroffen hat es auch das Eiscafé Pinocchio. Dem Geschäftsführer Vincenco Conocchia zufolge musste die gesamte Tagesproduktion an Eis im Wert von rund 6000 Euro entsorgt werden. Nur dank eines rasch organisierten Notstromaggregats habe man die Vorräte in der Tiefkühltruhe retten können. Jan Gerster von der Gaststätte Küssaburgblick behalf sich mit einem Holkohlegrill, aber auch hier habe es gut 60 Prozent Einbußen beim Umsatz gegeben.

Notstrom kam auch in der Augenarztpraxis im Ärztehaus zum Einsatz. Dank diesem konnte der Betrieb – mittwochs werden dort chirurgische Augenoperationen durchgeführt – aufrechterhalten werden. Andere Praxen mussten ihre Patienten nach Hause schicken, da ein Zugriff auf Patientendaten nicht mehr möglich war.

"Ohne Computer geht gar nichts“, sagt Erika Ostertag, Sprechstundenhilfe einer Lauchringer Arztpraxis. Oliver Erens von der Ärztlichen Pressestelle der Landesärztekammer Baden-Württemberg zufolge gibt es – im Gegensatz zu Krankenhäusern – keine gesetzlichen Vorgaben für Notstromversorgung bei Arztpraxen, da hier nicht mit Narkose gearbeitet werde. Sinnvoll sei diese aber unter Umständen durchaus.

Auch beim Konfitürenhersteller Simmler ist man sauer: „Aufgrund der Häufung der Ausfälle überlegen wir, mit welchen Energiespeichern oder Versicherungen wir uns gegen zukünftige Stromausfälle wappnen könnten“, sagt Norbert Münch, Geschäftsführer des ausschließlich mit erneuerbaren Energien produzierenden Unternehmens. Benzin verbrauchende Notstromgeneratoren wolle man der Firmenphilosophie entsprechend nicht einsetzen. Der dreistündige Produktionsstillstand verursachte hier aufwendige Reinigungsarbeiten.

Auf den Kosten und Einbußen werden die Geschäftsleute aller Voraussicht nach sitzenbleiben. Da es sich mangels eines menschlichen Verursachers um höhere Gewalt handelt, die weder vorhergesehen noch vermieden werden konnte, sind die Stadtwerke als Netzbetreiber nicht haftbar. Auch Versicherungen zahlen nur, wenn eine entsprechende Police für solche Fälle abgeschlossen wurde.

Abgesehen von den finanziellen und teils technischen Schäden verlief der Stromausfall glimpflich. Laut Jerry Clark, Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg, habe es, bis auf einige ausgelöste Alarmanlagen, keine Notwendigkeit für polizeiliche Einsätze gegeben.

Netzbetreiber

Die Waldshut-Tiengener Stadtwerke versorgen als Netzbetreiber rund 16 000 Haushalte mit Strom. Dieser stellt mit rund 60 Prozent die größte Sparte dar. Im Jahr 2016 wurden 62 Millionen Kilowattstunden produziert. Es folgt die Sparte Wasser mit rund 30 Prozent und rund 1,3 Millionen Kubikmetern. Rund acht Prozent liegen bei der Sparte Wärme, mit rund 13 Millionen Kilowattstunden. Rund zwei Prozent entfallen auf den Freizeitbereich mit Schwimmbädern und Schifffahrt.