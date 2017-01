Lauchringen Ortsumfahrung Oberlauchringen: Bald soll es losgehen

Der Baubeginn für die Ortsumfahrung steht fest. Die 2,3 Kilometer Strecke für 15 Millionen Euro werden ab Mitte 2017 Realität.

Die Freude war groß, als im September 2016 in Berlin die Baufreigabe für die Ortsumfahrung Oberlauchringen erteilt wurde. Nun steht auch fest, wann die Arbeiten beginnen sollen. Markus Adler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, kündigte auf Anfrage dieser Zeitung an: „In Abstimmung mit Bund und Land ist ein Baubeginn Mitte 2017 vorgesehen.“

2,3 Kilometer Länge soll die Umfahrung letztlich haben. Seit rund neun Jahren steht dafür bereits die Brücke über die Bundesstraße 314 in Richtung Horheim bereit. Die Kosten in Höhe von 15,3 Millionen Euro werden vom Bund als Straßenbaulastträger getragen, erklärt Adler. Das Regierungspräsidium treibe derzeit die Ausführungsplanung für den Straßenbau voran. Dazu gehöre neben der Entwurfsplanung für die insgesamt sechs Brücken, auch die landschaftspflegerischen Ausführungsplanungen und die Ausgleichsmaßnahmen für die durch den Bau der Ortsumfahrung entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaftsbild.

„Die Planungen sind zwischenzeitlich soweit fortgeschritten, dass im Frühsommer die ersten Ausschreibungen für einzelne Gewerke veröffentlicht werden könnten“, sagt Markus Adler zum weiteren Zeitplan. Dabei gehe es zunächst um die Anschlussstelle der alten an die neue B 34, um den Straßenbau am südöstlichen Ende der neuen Ortsumfahrung sowie um eine Rad- und Gehwegunterführung im gleichen Bereich.

Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble: „Wir sind sehr froh, dass das lange Warten nun endlich vorbei ist und es losgeht.“ Denn viele Jahre hätten die Menschen in Lauchringen und der Region zusammen mit den jeweils verantwortlichen Politikern für den Weiterbau der Ortsumfahrung gekämpft. Die Realisierung dieser Maßnahme werde für die Bevölkerung eine enorme Entlastung von Lärm- und Abgasemissionen bedeuten und zu einer erheblichen Verbesserung der regionalen Infrastruktur beitragen, so Schäuble. Besonderen Dank für seinen unermüdlichen Einsatz richtet Schäuble an Alt-Bürgermeister Bertold Schmidt, „den diese Baumaßnahme viele seiner Dienstjahre begleitet hat und der vehement für die Verkehrsentlastung Lauchringens gekämpft hat“.

Parallel zu den ersten Ausschreibungen wird die Planung für die weitere Trasse sowie die drei Schlüsselbauwerke vorangetrieben. Bei den Schlüsselbauwerken handelt es sich zum einen um die 175 Meter lange Drei-Feldbrücke über die Wutach, den Mühlkanal und den Wirtschaftsweg und die Gemeindeverbindungsstraße, die parallel zur Wutach verläuft. Zum anderen betrifft dies das Überführungsbauwerk über die Wutachtalbahn und der Bahnlinie Basel-Konstanz über die zukünftige B 34. „Im Laufe des Frühjahrs werden die im Dezember begonnenen Baugrunderkundungsbohrungen im Trassenverlauf weitergeführt“, sagt Adler. Auch die im Planfeststellungsbeschluss festgeschriebenen und noch ausstehenden Abstimmungen mit dem Landratsamt Waldshut hinsichtlich des Hochwasser- und Grundwasserschutzes sowie zum Natur- und Artenschutz seien im Gange.

Die Ortsumfahrung

Die Ortsumfahrung Oberlauchringen steht bereits seit 1992 im Bundesverkehrswegeplan. Ursprünglich war die Straße als Teilstück der Hochrheinautobahn A 98 geplant. Im Jahr 2003 gab es einen Rückschritt, als das Projekt aus dem Vordringlichen Bedarf gestrichen wurde. Nach einer Ortsbegehung 2006 kam wieder Bewegung in das Vorhaben. Damals wurde von der Autobahn-Planung abgerückt und stattdessen eine Umfahrung als Bundesstraße als Lösung in Betracht gezogen. 2011 wurde vom Straßenbaureferat beim Regierungspräsidium Freiburg die Genehmigung beantragt. Im September 2016 erteilte Verkehrsminister Alexander Dobrindt die Baufreigabe für die Umfahrung.