Waldshut-Tiengen Organisator Rolf Burgert über die Spätlese: "Ohne die Spätlese würde in der Gemeinde etwas Wichtiges fehlen"

Auf einen Kaffee mit...Rolf Burgert, der seit 15 Jahren dafür sorgt, dass es mit dem Programm „Spätlese“ keinem Lauchringer Senior langweilig werden muss. Im Interview spricht er über die Entstehung des Seniorenprogramms und verrät, was er mit den Senioren alles unternimmt.

Herr Burgert, das umfassende Lauchringer Seniorenprogramm ist etwas Besonderes, wie kam es dazu?

Thomas Schäuble wurde in seinem Wahlkampf für das Bürgermeisteramt mehrfach von Senioren angesprochen, ob man nicht mehr für sie machen könnte. Nach seiner Wahl 2002 hat er dann mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, etwas in dieser Richtung zu machen. Seit 2003 erstelle ich Halbjahresprogramme, die rund 1900 über 60-jährige Bürgerinnen und Bürger Lauchringens in Form von Seniorenkalendern erhalten.

Was für Angebote machen Sie?

Angeboten werden diverse Kurse und Unterhaltungsnachmittage wie Tanztees, Jahreszeitsingen, ein Stubenmusiknachmittag, ein Grillnachmittag, Preisjassveranstaltungen und Vorträge. Wir haben außerdem feste Rad-, Wander-, Kegel-, Spiel- und Handarbeitsgruppen. Am Beliebtesten sind unsere Ausflugsfahrten, welche halb- und ganztags sowie zwei Mal im Jahr, auch mehrtägig angeboten werden. Wanderfahrten, Ganztagsradtouren und Fahrten zu kulturellen Veranstaltungen gehören ebenfalls dazu. Die Nachfrage nach unseren Ausfahrten ist erfreulicherweise so groß, dass wir schon einige widerholen mussten. Eine unserer regelmäßigen Teilnehmerinnen ist Alma Dreher, welche mit 99 Jahren die älteste Lauchringer Bürgerin ist. Seit Gründung der Spätlese habe ich mittlerweile über 300 Fahrten organisiert und begleitet. Für die Organisation und Durchführung der Mehrtagesfahrten und der Radtouren konnten zwei sehr kompetente Lauchringer Mitbürger gewonnen werden.

Ich sehe, dass auch kurze Fahrten in die Gemeinden des Landkreises auf dem Programm stehen.

Ja, es handelt sich um unsere beliebteste Fahrtenserie, an der in der Regel immer um die 50 Personen teilnehmen. Unter dem Motto "Wir lernen unseren Landkreis kennen", besuchen wir halbjährlich eine der insgesamt 32 Gemeinden, beziehungsweise Städte im Kreis Waldshut. Dabei bitte ich den jeweiligen Bürgermeister seine Gemeinde vorzustellen, wobei die genaue Programmgestaltung ihm überlassen bleibt. Oftmals werden wir mit Kaffee und Kuchen oder einem Sektempfang begrüßt. Fester Bestandteil ist das Abschlussessen, das selbstverständlich von den Teilnehmern bezahlt wird. Auf diese Weise profitiert auch die gastgebende Gemeinde von unserem Besuch. Inzwischen haben wir 28 Kreisgemeinden kennengelernt.

Können Sie dieses große Programm denn alleine stemmen?

Nein, es helfen viele mit. Für die Betreuung unserer Senioren waren im Rathaus, außer mir, zunächst meine Kolleginnen Michaela Gmelin und danach Carmen Huber zuständig und seit rund zwei Jahren ist es Dominik Preiser. Wir haben aber auch viele, die sich ehrenamtlich einbringen. Sowohl ehemalige, als auch aktuelle Kollegen sind beispielsweise federführend bei der Durchführung von Grillfesten und Preisjassturnieren beteiligt. Wir hatten sogar einmal einen Bauamtsleiter, der in der Schulküche mit den Senioren Lebkuchenhäuser gebacken hat. Ein weiterer Kollege ist mir oft bei der Durchführung verschiedener Veranstaltungen behilflich.

Bringt sich Lauchringens Bürgermeister auch ein?

Ja, Thomas Schäuble hat schon Informationsnachmittage veranstaltet. Außerdem wurde eine Ortsbefahrung mit dem Bus durchgeführt. Für November ist ein Vortrag über seine Reisen durch Peru und Brasilien geplant. Und er stellt uns für verschiedene Gruppen und Angebote Räume im Rathaus zur Verfügung.

Was ist das Wichtigste bei Ihrer?

Ich möchte die Senioren spüren lassen, dass ich die Arbeit für sie gerne und mit viel Freude mache, es also für mich keine Pflichtaufgabe darstellt. Speziell bei den Fahrten möchte ich ein Gefühl der Sicherheit und des gut betreut seins vermitteln. Auch aus diesem Grund ist eine gute Organisation unerlässlich. Die meisten Routen fahre ich bei der Planung und dann nochmals kurz vor Fahrt mit dem Auto ab. Auch die Gaststätten werden von mir vorher getestet. Wichtig ist natürlich auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen. Besonders planungsintensiv sind die Wanderfahrten, bei denen ich normalerweise zwei Routen mit unterschiedlichen Streckenlängen vorbereite, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

Das klingt nach viel Einsatz und Arbeit.

Ja, es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form für die Spätlese tätig oder zumindest in Gedanken dabei bin. Ich bin auch nach 15 Jahren vor Ausflügen oft noch sehr angespannt und schlafe schlecht. Es wird auch immer schwieriger, neue Ziele für unsere Ausflüge zu finden. Wie von einem Sänger erwartet wird, dass er immer wieder eine neue CD veröffentlicht, wird von mir erwartet, dass ich zwei Mal im Jahr ein Programm erstelle, welches in Qualität und Quantität seinen Vorgängern in nichts nachsteht. Das ist manchmal schon etwas Druck. Aber wenn dann alle nach einem Ausflug entspannt im Bus sitzen und sagen, es war schön, ist alles gut. Das ist übrigens das Positive, wenn man für und mit Senioren tätig ist, man spürt die Anerkennung für die geleistete Arbeit.

15 Jahre machen Sie die Spätlese schon, haben Sie schon mal ans Aufhören gedacht?

Nein. Es kann natürlich immer was passieren, dass ich aufhören muss, aber solange ich fit genug bin, mache ich es. Es macht mir nach wie vor Spaß und ohne die Spätlese würde in der Gemeinde auch etwas Wichtiges fehlen. Niemand hat mit einem so großen Erfolg gerechnet, er zeigt, dass Bedarf da ist.

Zur Person

Rolf Burgert (64) ist in Waldshut geboren und aufgewachsen. Er wohnt in Lauchringen und hat dort 35 Jahre als Verwaltungsfachangestellter bei der Gemeinde gearbeitet. Ab 2002 war die Organisation des Seniorenprogramms "Spätlese" eine seiner Aufgaben. Seit seiner Pensionierung vor rund 15 Monaten führt er das Programm als Teilzeitangestellter der Gemeinde weiter. Rolf Burgert ist ledig, seine Hobbys sind Bücher und Musik.