Lauchringen Nicht nur gute Zeiten erlebt: Lauffenmühle feiert mit langjährigen Mitarbeitern

Seit März befindet sich die Lauffenmühle auf einem neuem Kurs. Derzeit gibt es an den beiden Standorten in Lauchringen und Lörrach rund 250 Angestellte. Sechs von ihnen wurden nun für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt.

Sechs Mitarbeiter der Lauchringer Firma Lauffenmühle feiern 2017 ihr langjähriges Betriebsjubiläum. Bei einem gemeinsamen Abend im Restaurant wurden sie mit Urkunden und Dankesworten geehrt. "Sie haben die Unternehmensgeschichte der Lauffenmühle mit all ihren Höhen und Tiefen mitgeschrieben", sagte Geschäftsführer Werner Ritzi während der Ehrung und bedankte sich bei jedem der Mitarbeiter persönlich. Er übergab Urkunden des Landes Baden-Württemberg und der IHK.

Das Unternehmen mit Standorten in Lauchringen und Lörrach befindet sich seit März letzten Jahres auf einem neuen Kurs. Das Ende 2015 eingeleitete Insolvenzverfahren wurde Anfang letzten Jahres abgeschlossen. Seit der Umstrukturierung halten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Volker Steidel und Werner Ritzi jeweils knapp 50 Prozent der Unternehmensanteile. Ein Drittel der zurzeit rund 250 bei der Lauffenmühle Beschäftigten seien Frauen, so Ritzi. Die Belegschaft bestünde aus Menschen aus neun verschiedenen Nationen. Weitere Informationen zum Geschäftsbereich der Lauffenmühle wurden nicht angesprochen.

"Wir sitzen alle in einem Boot", sagte Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble, der die Verbundenheit der seit 1834 existierenden Lauffenmühle mit dem Standort in der Gemeinde und den hier lebenden und arbeitenden Menschen betonte. Erste Erwähnungen einer Mühle an dieser Stelle der Wutach reichen bis ins Jahr 1433 zurück.

"Das heute Abend ist eine besondere Anerkennung", lobte Schäuble den Umgang der Firma mit ihren Jubilaren. Er wünschte seitens der Gemeinde weiter alles Gute. Geehrt wurden Gerd Hüttl, Klaus Kostenbader und Renate Rupp für ihre jeweils 40-jährige, und Mustafa Baric, Martina Griebel sowie Nurettin Kaysi für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit.