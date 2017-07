13.07.2017 12:25 Peter Rosa Lauchringen Nacht der Kulturen: Standbetreiber erzählen über Europa und die Karibik

Bei der Nacht der Kulturen in Lauchringen am 14. Juli repräsentieren Menschen aus der Gemeinde ihr jeweiliges Heimatland. In dieser Episode geht es um die Dominikanische Republik, Italien, Kroatien und Deutschland.