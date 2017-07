Lauchringen Nacht der Kulturen: Russland, Dänemark und die Türkei präsentieren ihr Angebot

Nacht der Kulturen: Russland, Dänemark und die Türkei tischen am 14. Juli zahlreiche Spezilitäten auf und bieten einige Überraschungen. Was, das erfahren Sie hier.

Lauchringen (ros) In Lauchringen findet am 14. Juli die dritte Nacht der Kulturen statt. Bei dem interkulturellen Straßenfest werden rund 30 Gruppen ihre Heimatländer kulturell, kulinarisch und auch optisch vertreten. Nachfolgend stellen wir vor, was Russland, Dänemark und die Türkei vorhaben.

Russland: Ludmila Hauser und Yulia Meoni haben sich für die Vorstellung ihres Heimatlandes etwas Besonderes ausgedacht. In ihren original russischen Trachten, werden sie auf der Bühne einen georgischen Tanz aufführen. Am mit russischer Dekoration geschmückten Stand servieren sie verschiedene russische Spezialitäten, wie Schweins-Schaschlik, Hähnchen, und Blinys. Zu trinken gibt es "Kwas" und Birkensaft. Ebenfalls bringen sie Schals und Holzschmuck mit. Darüber hinaus wird Kinderschminken angeboten.

Dänemark: Skandinavier gibt es am Hochrhein vergleichsweise wenige. Umso schöner, dass sich die Gruppe Dänemark gebildet hat, um das Land und die Region zu vertreten. Am skandinavisch dekorierten Stand wird vor allem kulinarisch an die Verbundenheit der nördlichen Nachbarn mit dem Meer und dem Fischfang erinnert. Es gibt Lachstatar sowie Rauchforellenmousse und Graved Lachs auf Baguette, dazu dänisches Bier, das aus Skandinavien stammende, hochprozentige Aquavit sowie alkoholfreien Hugo und andere Getränke. Besucher können zudem ihr Wissen in einem skandinavischen Quiz testen.

Türkei: Von vier Gruppen wird die Türkei vertreten. Ihre Stände werden mit Fahnen, Luftballons, aber auch orientalischer Dekoration geschmückt sein. Die kulinarische Auswahl der Türkei kann sich sehen lassen: Es gibt Adona (Lammspieß), Döner, Lahmacun (türkische Pizza), Gözleme (gefüllte Yufka-Fladenbrote), gefüllte Weinblätter, verschiedene herzhafte türkische Spezialitäten, Süßes, Ayran, Kaffee, Tee und vieles weitere mehr. Auf der Bühne wollen die türkischen Gruppen Volkslieder und Tänze zum Besten geben. Zu späterer Stunde wird ein Fakir eine Feuershow aufführen. Zudem wird an einem der türkischen Stände vorgeführt, wie eine türkische Yufka hergestellt wird.

Die Veranstaltung

Die Nacht der Kulturen findet am 14. Juli zwischen 17 und 1 Uhr statt. Rund 30 Gruppen werden ihr Herkunftsland an bunt dekorierten Ständen entlang der Hauptstraße Lauchringen vorstellen. Hier können landestypische Speisen und Getränke gekostet werden. Auf drei Bühnen entlang der Festmeile gibt es Auftritte mit kulturellen Vorführungen und Tänzen. Veranstalter ist der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen.