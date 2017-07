vor 2 Stunden Peter Rosa Lauchringen Nacht der Kulturen: Kuba, Peru, Mexiko, Indonesien, Bolivien und Kolumbien tischen auf

Nacht der Kulturen: 30 Gruppen machen bei der Nacht der Kulturen am 14. Juli in Lauchringen mit. Mit dabei sind auch Kuba, Peru, Mexiko, Indonesien, Bolivien und Kolumbien, die jeweils landestypische Speisen auftischen und einen Einblick in die Kultur des Landes geben.