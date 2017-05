Lauchringen Musikschule Südschwarzwald überzeugt mit Konzert "Just 4 Music" in Lauchringen

Musikschule Südschwarzwald überzeugt mit Konzert "Just 4 Music" in Lauchringen

Auch das Orchestre École aus der Partnerstadt Blois war mit dabei, und konnte mit den Gastgebern ein abwechslungsreiches Programm bieten. Dabei zeigte sich auch, dass moderne Popmusik sehr wohl mit Blasmusik harmonieren kann.

Lauchringen – Zu einem großen Konzert mit dem Titel "Just 4 Music" hatte die Musikschule Südschwarzwald in die vollbesetzte Gemeindehalle Unterlauchringen geladen. Werner Hilpert, Leiter der Musikschule und Eckhard Kopetzki, stellvertretender Leiter der Musikschule und Organisator des Konzerts, die abwechselnd durch das Programm führten, freuten sich ganz besonders, Oberbürgermeister Philip Frank begrüßen zu dürfen, der gleichzeitig Verbandsvorsitzender der Musikschule Schwarzwald ist.

Neben der Jugendstadtmusik Tiengen, dem Jugendorchester Waldshut, der Bläserphilharmonie der Musikschule und dem Klettgau Gymnasiums Tiengen spielte das Orchestre École des Konservatoriums Blois mit seiner 40 Mann starken Bläsergruppe auf. Mit einer schwungvollen "Circus Suite" von Stuart Johnson eröffneten die jungen französischen Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Dominique Voisin das Konzert. Nach Bolivien entführten sie dann die Zuhörer mit "Suite Quecha", "Imploracion Indigena", "Taquirari" und "Santa Clara querida".

Zusammen mit der Bläserphilharmonie und mit Dirigent Christian Steinlein intonierten sie dann "The Legend of Amber" und "Room" von Michael Geisler. Dominique Voisin, der ganz in seinem Element war, übernahm den Dirigentenstab und präsentierte mit den Musikern die "Balade á la Française" von François Rousselot. Spätestens nach "A Klezmer Karnival" von Philip Sparke, dirigiert von Christian Steinlein und interpretiert von der Bläserphilharmonie der Musikschule und des Klettgau Gymnasiums, hatten die jungen Musiker das Publikum erobert.

Dass auch Pop Musik durchaus mit Blasinstrumenten interpretiert werden kann, bewies das Stück "Thriller" von Michael Jackson. Dirigent Frank Pohl, der zum letzten Mal "seine Krümel", das Jugendorchester Waldshut, dirigierte, hatte mit den Jungmusikern die Stücke "Hadrian's Wall" von Robert Smith und "Firewall" von Katy Perry intoniert. Die Stadtmusik Tiengen entführte dann unter Leitung von Matthias Beno in die Karibik. Auch die Siegerhymne und die Party aus dem Olympic Dream von Andreas Ludwig Schulte hatten sie im Repertoire.

Den krönenden Abschluss bildeten dann alle 120 Jungmusiker zusammen mit dem Song "Happy" von Pharell Williams. Die Zuhörer bedankten sich mit tosendem Applaus für das großartige Konzert. Es sei eine große Ehre für sie hier zu sein. Es sei sehr wichtig eine Plattform zu haben wo Jugendliche sich treffen, betonte Dominique Voisin abschließend. Hiermit hätten sie einen weiteren Grundstein für Europa gelegt, ergänzte Eckhard Kopetzki. Er danke allen, die dieses Konzert ermöglicht hätten und verabschiedete schließlich das Publikum.

Musikalische Verstärkung aus Blois