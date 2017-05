Lauchringen Musikalischer Doppelpack: Musikverein Oberlauchringen und Trachtenkapelle Nöggenschwiel begeistern mit bunten Programm

Rund 300 Besucher kamen für das Frühjahrskonzert in die Oberlauchringer Halle und bekamen moderne und traditionelle Blasmusik zu hören. Die Musik sorgte für Begeisterung, eine Ankündigung dagegen für etwas Bedauern.

Mit einem anspruchsvollen und bunt gemischten Programm von moderner und traditioneller Blasmusik lockte der Musikverein Oberlauchringen bei seinem diesjährigen Frühjahrskonzert zusammen mit der Trachtenkapelle Nöggenschwiel am vergangenen Samstag rund 300 Besucher in die Gemeindehalle Oberlauchringen. Vorsitzender Alexander Schmidle konnte neben den Ehrenmitgliedern und Gemeinderäten auch Bürgermeister Thomas Schäuble besonders begrüßen. Ganz besonders freute es sich darüber, dass die Trachtenkapelle Nöggenschwiel als Gastverein den ersten Konzertteil gestaltete und hieß die Musikerinnen und Musiker ebenfalls herzlich willkommen.

Bedauern erklang aus dem Publikum, als Schmidle bekannt gab, dass der Konzertabend für den Dirigenten der Trachtenkapelle Nöggenschwiel, Wolfgang Oberst, zugleich sein Abschiedskonzert sei. Man konnte förmlich spüren, dass die Akteure der Trachtenkapelle mit dem wuchtigen und zugleich festlichen Auftaktstück „Festprolog“ von Martin Scherbacher ihr Können unter der Federführung von Wolfgang Oberst besonders unter Beweis stellen wollten. Klangstark und in einer großen Bandbreite ihrer instrumentalen Möglichkeiten präsentierte sich die Trachtenkapelle in den weiteren Stücken, vor allem beim legendären „Phantom der Oper“ von Lloyd Webber oder bei der Filmmelodie „Thor: The Dark World“ eindrucksvoll dem Publikum, sodass die Musikanten nicht ohne Zugabe in die Pause gehen durften.

Auf gewohnt souveräne Weise übernahm der Musikverein Oberlauchringen unter der Federführung von Jürgen Röhrig die zweite Konzerthälfte, bei der Klaus Pfau informativ durch das Programm führte. Das Orchester bot sicher und präzise durchweg moderne Stücke, wie zum Beispiel drei Erfolgsstücke der Band TOTO („Africa“, „Rosanna“ und „Stop Loving You“) oder ein Medley der Soul-Band von Michael Jackson, den Jackson Five. Große Begeisterung weckte das gesamte Fanfarenregister (Trompeten, Hörner und Posaunen) in dem Stück „Olympiada“ von Samuel R. Hazo oder die Saxophonsoli von Heiko Probst und Patricia Schmidt, sowie Markus Herzog mit einem Trompetensolo am Ende des Konzertes. Immer wieder heftiger Beifall verleiteten den Dirigenten zu zwei Zugaben, bei der auch die klassische Blasmusik nicht zu kurz kam. Einmal mehr ein schöner Konzertabend, so die Auffassung vieler Besucher.