Lauchringen Multi-Kulti: Nacht der Kulturen in Lauchringen

Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis organisiert zum dritten Mal das große Straßenfest. Die Besucher erwartet am 14. Juli neben Kultur kulinarische Köstlichkeiten aus 27 Ländern.

Lauchringen – Vielfalt, Akzeptanz und gelebtes Miteinander: Die kleine Weltreise durch die Lauchringer Hauptstraße geht mit der diesjährigen „Nacht der Kulturen“ am Freitag, 14. Juli, in die nächste Runde. Nach 2013 und 2015 werden auch dieses Jahr wieder Menschen, die aus dem Ausland stammen und in Lauchringen leben, zueinanderfinden und den Besuchern und auch einander im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung begegnen. So besticht das große Straßenfest auch in diesem Jahr durch ein abwechslungsreiches, interkulturelles Programm und viele Teilnehmer. Insgesamt haben sich bereits 28 Stände aus rund 27 Nationen angemeldet.

Repräsentiert werden sie von Menschen, die die Liebe zu ihrem Land in sich tragen und denen, die sich in ein Land verliebt haben. An ihren Ständen entlang der Hauptstraße werden sie in landestypischer Kleidung sich, ihre Kultur und kulinarische Leckerbissen ihres Herkunftslands in passendem Ambiente vorstellen. Darüber hinaus bieten diese inoffiziellen Botschafter der interkulturellen Verständigung und Solidarität auch einen Einblick in das jeweilige Brauchtum ihrer Länder. Viele der Gruppen freuen sich bereits auf ihre eingeübten Darbietungen und nutzen die Gelegenheit, um diese auch auf den drei großen Bühnen beim Ärztezentrum, auf dem Marktplatz und auf dem EDEKA-Parkplatz zu präsentieren. So wird man zum Beispiel bolivianische Folklore, eine deutsche Tanzgarde-Gruppe, Cultural Acoustic Music aus Gambia, einen feuerspuckenden Fakir, Alphornbläser und vieles mehr live erleben können.

Der Lauchringer Handels- und Gewerbekreis unterstützt die Teilnehmer und ihre Ideen in einem Arbeitskreis, der schon seit Wochen mit der Planung beschäftigt ist. Neben den einzelnen Ständen entlang der Hauptstraße werden auch Aktionen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Geschäften stattfinden. Laut Organisatorin Stephanie Lovisi sei das Ziel auch diesmal, dass ausländische Bürger zu Freunden werden.

Bereits angemeldet haben sich Bolivien, Deutschland, Dominikanische Republik, Frankreich, Gambia, Indonesien, Italien, Japan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Mexiko, ein multikultureller Stand mit Vertretern von Syrien, dem Balkan und Afrika, Österreich/Schweiz, Pakistan, Peru, Russland, Schweiz, Skandinavien, Spanien, Türkei, UDSSR, Ukraine, USA und Brasilien.