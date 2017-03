Lauchringen Mit einem Sonntagsverkauf startet der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen in den Frühling

Der Handels- und Gewerbekreis Lauchringen lädt zum besonderen Shoppingerlebnis mit Ostermarkt, Kinderprogramm und Bewirtungsangeboten ein.

Den Frühlingsmarkt mit Sonntagsverkauf in Lauchringen organisiert der Handels- und Gewerbekreis am 2. April, 12 bis 17 Uhr. „Lauchringen und seine inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet und laden zu einem sonntäglichen Shoppingerlebnis ein“, kündigt der Veranstalter an.

Alle Geschäfte in der Hauptstraße von Unterlauchringen haben geöffnet. Die Lauchringer Einkaufsmeile wird zur Fußgängerzone und ist vom Durchgangsverkehr befreit. 44 Stände des Frühlingsmarkts werden laut Ankündigung mit ihren Angeboten in der Hauptstraße verteilt sein und mit vorösterlichen dekorativen Artikeln für Abwechslung sorgen. Bewirtungsangebote gehören dazu. Seit bereits zehn Jahren findet der Frühlingsmarkt statt. „Selbstgemacht mit Herz und Esprit“ lautet das Motto. Beispiele aus dem Sortiment: Frühlingsdekorationen, selbstgemachte Marmelade, Honig, Schnaps, Saft, Designerschmuck, Selbstgemachtes aus Stoff, Glas und Holz, Taschen, Vogelhäuser, Seifen, ländliche Spezialitäten und Frühlingsblumen.

Auch an der Bundesstraße, im Gewerbegebiet „Ried“ und in Oberlauchringen werden die geöffneten Geschäfte ihre aktuellen Angebote präsentieren. Als Stärkung bieten Mitgliedsfirmen, Gaststätten, Cafés und Lauchringer Vereine Schnitzel, Fisch, Pizza, Kuchen, Gebäck und türkische Gerichte an. Für Kinder gibt es Kinderschminken auf dem Marktplatz und eine Minidampfbahn. Hierzu werden von vielen der teilnehmenden Geschäfte Gutscheine an die kleinen Besucher verschenkt. Wie immer im Frühling, wird auch wieder das Ziegengespann von Ludwig Bär dabei sein. Kinder können kostenlos mitfahren und auch die Ziegen streicheln. Abfahrt und Ankunft ist am Parkplatz des Ärztezentrums.

Die Organisatoren des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises appellieren an alle Besucher, die mit dem Auto kommen, auch die weiter entfernten Parkplätze anzufahren und/oder den beim diesjährigen Frühlings-Sonntagsverkauf eingesetzten halbstündlich fahrenden Shuttle-Bus zu nutzen. Dieser verbindet die Ortsteile Lauchringens. Als Aktion des Handels- und Gewerbekreises findet vom 2. April bis kurz nach Ostern auch wieder die „Wachküssaktion“ statt. Damit möchten die teilnehmenden Lauchringer Geschäfte den Frühling begrüßen und ihren Kunden mit dem anhängenden süßen Gruß die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben.